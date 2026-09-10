Cristina Pardo deja en evidencia a Óscar Puente

Al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, se le ha quedado cara de póker después de la entrevista en La Mesa de Antena 3. Y no es que su conductora, Cristina Pardo, le haya pillado en un renuncio. Es que le ha cogido en uno tras otro, desde el inicio de su charla. Empezando por los famosos tweets del pasado 1 de agosto, cuando el ministro del Interior aseguró que Ceuta había vuelto a la "normalidad", tras la entrada masiva de inmigrantes desde Marruecos —unos a nado y otros a través del espigón— registrada en los días 30 y 31 de julio, y él que la invasión era "una crisis más que resuelve Pedro Sánchez".

La justificación —por partida doble— ofrecida por el titular de Transportes: que su post fue fruto de "una precipitación" por "la información de la que disponía en ese momento" y que "muchos" creyeron que la crisis había terminado cuando la mayor parte de los ilegales que habían entrado el día anterior regresó. "¿Pedro Sánchez también lo pensó y por eso se fue de vacaciones?", le ha replicado Pardo. Una cuestión con la que la presentadora provocó un cambio de tono en el invitado, que tachó el asunto de "una infinita crueldad", victimizando al presidente del Gobierno y defendiendo que ha de tener lo que por definición es un tiempo de inactividad laboral "como el resto de los mortales".

👉🏻 Óscar Puente defiende las vacaciones de Pedro Sánchez: "Lleva el despacho en el bolsillo" https://t.co/jBPFaaWRwc — La Mesa (@LaMesa_A3) September 9, 2026

Aunque también aseguró que está "convencido" de que esas vacaciones, el mes completo que estuvo en La Mareta (Lanzarote) mientras miles de inmigrantes ilegales se apoderaban de la ciudad de Ceuta, fue en realidad un tiempo de teletrabajo. "Seguro que se llevó el despacho en el bolsillo, como hacemos todos los políticos", apostilló Puente. "En el mundo en el que vivimos, pensar que hay que estar en un sitio físicamente para poder estar al pie del cañón…", continuó. "Se ve que ha debido cambiar usted de opinión otra vez", le espetó Pardo, "porque el año pasado, con los incendios en Castilla y León, usted se refirió a Fernández Mañueco diciendo que las vacaciones están sobrevaloradas y que se vuelva de Cádiz".

"Se habían celebrado cuatro Cecopis sin Mañueco", argumentó Puente. "¿Entonces para Mañueco sí y para Sánchez no?", repreguntó Pardo. "Yo creo que son cosas distintas", atinó a contestar. Aunque no tuvo manera de explicar por qué. "Quien tiene la máxima autoridad en el centro de coordinación es el presidente de la Comunidad, y por tanto creo que debía estar al frente", señaló como si no fuese exactamente lo mismo en el caso del jefe del Ejecutivo central respecto de la crisis por la invasión de Ceuta. "¿Usted se cree esto que me está diciendo, le parece convincente?", le preguntó asombrada la conductora de La Mesa.

Los informes no eran "claros"

El titular de Transportes parecía tener justificación para todo, aunque el gesto se le iba agriando a medida que avanzaba la entrevista y se percataba de que el relato no se sostenía por mucho que insistiera. Tampoco en el asunto de que los informes de los que disponía el Gobierno sobre la posible entrada masiva de migrantes en la ciudad autónoma no eran lo suficientemente "claros".

🗣️ Óscar Puente, sobre si debe dimitir alguien por Ceuta: "No hay responsabilidad acreditada" https://t.co/EazH4fAnv6 — La Mesa (@LaMesa_A3) September 9, 2026

Palabras que obligaron a la presentadora a repasar delante de él buena parte de los avisos que recibió el Ejecutivo antes de gran salto, en el que entraron más de 80.000 inmigrantes ilegalmente a la ciudad autónoma, concretamente desde el 8 de julio. En cualquier caso, sostuvo el ministro, si hubieran sido más claros tampoco hubiera dado tiempo a montar un contingente capaz de afrontar la magnitud de lo que ocurrió.

Marruecos también se vio "desbordado"

De la responsabilidad de Marruecos en los hechos tampoco ha querido pronunciarse, por no "hablar mal" de un país vecino. "Si hay razones para confrontar" con el Reino Alauí, "se hará", ha asegurado como si no hubiera informes policiales posteriores a la invasión que explican cómo se organizó la avalancha y la implicación de las Fuerzas de Seguridad marroquíes en la planificación y ejecución de la misma, incluso con "agentes de paisano". Aun así, afirmó que "los hechos no nos dicen que Marruecos estuviera detrás de esta iniciativa, sino que probablemente se vio desbordado o no tuvo la previsión suficiente".

🗣️ "Si hay razones para confrontar con Marruecos, se hará": Óscar Puente analiza el papel de Marruecos en la invasión de Ceuta https://t.co/3dpT1TGC4I — La Mesa (@LaMesa_A3) September 9, 2026

"Es que no es verdad, perdóneme", le ha contestado Pardo. "En los papeles que usted ha hecho públicos hoy, hay un papel del Centro de Información de las Fuerzas Armadas en el que hablan de la pasividad de las Fuerzas de Seguridad marroquíes ante la avalancha migratoria" y también "un informe de la Guardia Civil al Estado Mayor de la Defensa diciendo que hubo una actitud de proactividad hasta el día de la avalancha pero que el día de la avalancha, por lo que sea, hubo pasividad", le ha recordó. "No entiendo, ni muchos españoles, por qué ustedes no tienen una mala palabra para Marruecos", ha aseverado la presentadora.