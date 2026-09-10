Desconcierto entre las autoridades europeas por el retraso del Gobierno en pedir ayuda para Ceuta

El Gobierno acusa al PP de "poner palos en las ruedas" para solucionar la crisis de Ceuta, mientras que no termina de concretar las peticiones de ayuda a la UE que anunció a bombo y platillo hace casi dos semanas. El Ejecutivo de Pedro Sánchez tardó un mes en activarlas y, a día de hoy, siguen sin materializarse. Una dejadez que causa sorpresa entre las autoridades europeas, según ha podido saber Libertad Digital.

La UE ofreció colaboración desde el primer día que se produjo el ataque, pero España no pidió la intervención de Frontex hasta casi un mes después. Su presencia en el puerto de la ciudad ya se ha producido, pero sigue sin aclararse su papel en el resto de la ciudad, como ocurre con Europol y la Agencia de Asilo.

Hace apenas una semana, Bruselas se vio obligada a bloquear una ayuda de 114 millones de euros para Ceuta, por la falta de concreción del Ministerio del Interior para poder tramitarla. Una vez que se se conocía lo ocurrido, Fernando Grande-Marlaska conversaba por teléfono con el comisario europeo de Interior y Migraciones, Magnus Brunner, que comunicaba "importantes avances", en lugar de dar por resuelta la situación, pese a que se trata de una ayuda "urgente". No ha sido hasta este miércoles cuando la CE ha anunciado el "desbloqueo" de esas ayudas, que siguen sin llegar todavía a Ceuta un mes y medio después de la invasión.

En el comunicado de Brunner para anunciar esa decisión, la CE destacaba que "desde el primer día" han "ofrecido apoyo" al Gobierno, a pesar de lo cual el Ejecutivo ha mantenido un ritmo muy pausado en su coordinación con Europa para resolver la crisis. El papel institucional de la Comisión les obliga a mantener un papel neutral con los países miembros, aunque existe preocupación por cómo se está gestionando la crisis, y la tardanza en solicitar ayudas.

La cuestión migratoria es un asunto capital para Bruselas, más aún después de lo ocurrido en Alemania con AfD. El interés que suscita todo lo que tiene que ver con Ceuta responde, también, a la preocupación por el ascenso de este tipo de partidos, que han crecido al calor de las políticas migratorias descontroladas.

La sospechosa ausencia de comisarios europeos en Ceuta

A la dejadez del Gobierno para resolver la crisis y facilitar que Europa se implique, se suma la insólita ausencia de comisarios europeos en Ceuta, incluida la exministra Teresa Ribera, vicepresidenta del Gobierno de Úrsula von der Leyen, y que ha estado desaparecida durante toda la crisis, pese al cargo que ostenta en la CE.

Aunque se ha anunciado para los próximos días una misión "técnica" de Bruselas a la ciudad, para conocer cómo evoluciona la situación, el comisario del Interior, Magnus Brunner, no ha viajado todavía a Ceuta, pese al interés que ha mostrado por todo lo que tiene que ver con la crisis y su implicación. El PP pedirá también este jueves en la Comisión de Peticiones que una misión europea viaje a la ciudad.

La visita a Ceuta de un miembro de la Comisión Europea debe hacerse de manera coordinada con el Gobierno español, que es el primero que debe mostrar interés en el viaje. Una situación muy parecida a la que ocurre con el rey Felipe VI que, pese a su interés público por visitar Ceuta, no ha sido todavía autorizado por el Ejecutivo a acudir a la ciudad.

Los insólitos movimientos del Gobierno español se completan con la decisión del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, de contraprogramar la visita del presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, a la ciudad. Tres días después de que se anunciara el viaje del dirigente popular, se conocía, a través de la CE, la reunión de Albares con dirigentes europeos como Brunner. Encuentros que tuvieron lugar justo después de los de Vivas, que señaló a Marruecos ante las autoridades europeas como responsable de la invasión, y pidió ayuda ante la crisis.