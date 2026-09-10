El Tribunal Supremo paraliza el pucherazo de la ley de nietos

El Tribunal Supremo ha suspendido de manera cautelar la inscripción de nuevos electores en el Censo de Españoles Residentes Ausentes (CERA) procedentes de la conocida como Ley de Nietos, que es una disposición adicional de la mal llamada Ley de Memoria Democrática a través de la que el sanchismo pretende ejecutar un mayúsculo pucherazo electoral.

En teoría se trataba de otorgar la nacionalidad española a los descendientes de los ciudadanos españoles exiliados tras la Guerra Civil, pero en realidad lo que se escondía era un plan para facilitar un fraude electoral sin precedentes, un golpe de Estado en toda regla por la vía de hinchar el censo electoral con supuestos descendientes de españoles comprometidos con la causa del PSOE aunque no sepan ni situar España en un mapa.

Las maniobras de la señora Sofía Puente, exdirectora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, para ampliar el coladero hasta extremos obscenos, otorgando la nacionalidad española prácticamente a todo el que la pida, han provocado en tres años un aumento del censo electoral de residentes ausentes de 408.262 electores. Y todos ellos procedentes de esa Ley de Nietos retocada de matute por la hermana del ministro Óscar Puente a fin de multiplicar el número de votantes del PSOE.

La trama exterior del partido de Pedro Sánchez se volcó en una campaña para captar descendientes de españoles, reales o supuestos, susceptibles de ser nacionalizados y convertidos en ganado electoral de obediencia socialista, gente dispuesta a firmar en blanco y votar lo que se ordene a cambio de un pasaporte de la Unión Europea.

De modo que más de 400.000 personas que en muchos casos no tienen orígenes españoles y que nunca han pisado España han sido inscritas en el censo electoral con el mismo derecho al voto que quienes viven, trabajan y pagan impuestos en España y soportan además los desmanes del Gobierno de Pedro Sánchez. Democracia socialista en estado puro, votantes de ultratumba, lázaros que resucitan cada cuatro años para ejercer su eterno derecho al voto, alguaciles en Buenos Aires agradecidos tataranietos de la Madre Patria.

De entrada el Supremo considera que existe "un peligro fundado, real y serio de poder afectar gravemente a la objetividad y transparencia del proceso electoral". Es decir, que Pedro Sánchez, con la colaboración de un ofendidísimo Félix Bolaños y otros altos cargos, están tramando un tongo que no ha podido pasar desapercibido a los magistrados del Tribunal Supremo ni aunque miraran adrede para otro lado. Eso explica perfectamente que Sánchez se jacte de que puede ganar las elecciones. El CIS de Tezanos también lo dice.

Pedro Sánchez no se va a detener ante nada y va a aprovechar cualquier herramienta a su alcance para dinamitar el Estado de Derecho y salvarse de una perspectiva penal cada vez más sombría. Ha llegado demasiado lejos en su insensata deriva como detenerse ante las urnas y respetarlas. Está dispuesto a lo que haga falta para evitar el banquillo al que le conducen irremediablemente todos y cada uno de sus actos. Y ante ese escenario, un pucherazo electoral le puede parecer una salida de lo más razonable a quien fiel a su instinto autoritario ha gobernado de espaldas a las Cortes.

El riesgo de pucherazo es tan evidente y elevado que sólo la resistencia de los jueces y un control absolutamente imparcial del proceso electoral pueden frenar el ataque contra la democracia que pretende perpetrar Sánchez con la colaboración y complicidad de todos y cada uno de sus ministros, incluso de aquellos y aquellas que parece que no se enteren de nada.

El ataque contra el proceso electoral es tan claro y evidente como la ristra de delitos que se desprenden de semejante intentona. Es de esperar que los jueces y fiscales de España estén a la altura de la gravedad del momento e impidan que se consume el fraude electoral que los socialistas pretenden llevar a cabo sin disimulo alguno, arrasando cualquier conato de democracia a su paso.