El PSOE traga con la nacionalidad a los saharauis para ocultar su sumisión a Marruecos

Después de convertir la relación con Marruecos en una "prioridad" y tratar de enterrar esta ley para no incomodar a Rabat, el PSOE votará finalmente a favor de la norma para tratar de camuflar su plegamiento al régimen marroquí. Los socialistas, sin embargo, reconocen temer el impacto diplomático que pueda tener su aprobación.

El debate sobre la concesión de la nacionalidad a los saharauis nacidos bajo administración española y a sus descendientes no ha sido otra cosa que un carrusel de reproches al presidente Pedro Sánchez por parte de sus propios socios de investidura. El diputado del PNV Mikel Legarda ha denunciado el "giro unilateral, copernicano y por sorpresa del Gobierno de Sánchez en relación con el derechos de autodeterminación del pueblo saharaui", en referencia al cambio unilateral en la posición histórica de España sobre el Sáhara, cediendo a las aspiraciones de soberanía de Rabat.

"¿Qué juego se traen entre manos ustedes y Marruecos? ¿Qué nos esconden?", ha preguntado el diputado de ERC Francesc-Marc Álvaro, que ha tachado de "vergonzoso" el papel del Gobierno de España. En la misma línea, la diputada de Podemos Martina Velarde ha afeado al Ejecutivo de Sánchez que utilice la nacionalidad española como "una moneda de cambio diplomática".

Incluso su socio de Gobierno, Sumar, ha tachado de "hipócritas" a los socialistas. Lo ha hecho la diputada saharaui Tesh Sidi, que ha cargado contra las piedras en el camino que, a su juicio, ha puesto el PSOE para impedir el debate de esta iniciativa.

Desde la oposición, el diputado del PP Pedro Muñoz ha denunciado las "cesiones" y los "bandazos" de Sánchez para complacer al régimen marroquí. Además, ha reprochado a los socialistas que no expliquen "las causas de tal claudicación ante Marruecos". Por su parte, Vox, representado por el diputado Ignacio Hoces, ha puesto en valor que "una cosa es honrar, recordar, ayudar y otra cosa muy diferente es entregar el vínculo más preciado que tiene un español, que es la nacionalidad española".

Los socialistas han intentado despejar las acusaciones de plegamiento a Marruecos. Su diputado Artemi Rallo ha defendido que esta votación "es un acto de soberanía de un Parlamento democrático, libre sin servidumbres ni complejos", y ha rematado calificando la jornada de "histórica".

La medida llega a las Cortes en un momento especialmente delicado para el Gobierno y mientras el Ejecutivo trata de salir al paso de la desclasificación de documentos que evidencia que el CNI alertó del asalto del pasado mes de julio y que el Gobierno no reforzó su frontera.