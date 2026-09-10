¿Es cierto que los hijos de los ricos fracasan más?

Existen las mentiras, las grandes mentiras y las estadísticas; después, en cuarto lugar, viene el periodismo. Nadie se extrañe, pues, ante esos titulares, los que sentencian que los hijos de los ricos fracasan más en el colegio. Noticia chocante que no se entiende sin reparar en un pequeño detalle que nadie menciona, a saber: que el informe PISA no dispone de ningún dato fiable y objetivo sobre el nivel de riqueza de las familias de los estudiantes. Y entonces, ¿cómo saben cuáles son hijos de ricos y cuáles no? Pues, muy fácil: se lo preguntan a los chavales.

Sí, interrogan a miles de adolescentes de quince años para que digan si sus familias están arriba o abajo en la escala social. Que puedan no resultar capaces de saberlo con precisión, que sientan un lógico pudor ante preguntas de tenor íntimo realizadas por desconocidos o, simplemente, que mientan por efecto de una combinación de vergüenza y presión social, no se tiene en cuenta para nada. Si un adolescente da a entender que es rico, cuenta como rico. Y punto pelota. Solo en una sociedad definitivamente idiotizada se puede tomar en serio lo que dice un adolescente sobre su posición personal dentro de la jerarquía socioeconómica.

Y ello aunque solo fuera porque existe una distancia sideral entre la autopercepción subjetiva y la realidad objetiva, algo que revelan los datos del CIS sobre los españoles adultos. Ocurre que el 58,1% se ubica en la clase media, mientras el salario más frecuente en 2024 apenas rozó los 16.520 euros brutos anuales. Y si el español adulto, con toda su madurez presunta, ya se engaña sobre la verdadera clase social a la que pertenece, qué no hará un adolescente de quince años. Pero es que esas confesiones indemostrables de los adolescentes resultan políticamente muy útiles a efectos de extender una cortina de humo que tape lo obvio, esto es, que quienes fracasan en cantidad y en calidad son los hijos de los inmigrantes pobres y cuantos con ellos comparten pupitre y aula. Ninguna puntada sin hilo.