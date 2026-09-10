El auto de la juez Tardón sobre la invasión de Ceuta se ha convertido en todo un repertorio de desmentidos de los mantras usados por el Gobierno. Y no sólo con respecto a la invasión de Marruecos de parte del territorio español, sino incluso sobre la regularización lanzada por Pedro Sánchez. Y es que la Audiencia Nacional ratifica en el texto el efecto llamada de esa regularización de inmigrantes ilegales en la invasión de Ceuta.

El auto destaca el papel de las redes sociales en la captación de parte de la gente que fue usada por Marruecos para provocar su "violación masiva de la soberanía territorial de España".

El texto señala que "por lo que se refiere a las RRSS, a partir del día 30 se intercalan mensajes de quienes ya han accedido a Ceuta y que se repiten los días posteriores, difundiendo consejos para evitar la expulsión y mantenerse en la Ciudad Autónoma: "Hay que entrar en Ceuta y esconderse dentro hasta que se calmen los españoles", "En cuanto pises Ceuta di que no puedes volver a Marruecos por problemas políticos".

Pero el auto va a más: "A este respecto, debe destacarse cómo la campaña mediática de viralización del mensaje aprovecha la confluencia de diferentes factores que, sin ser imprescindibles, ni tampoco la causa de la movilización, contribuyen a la misma dando solidez al efecto multiplicador del mensaje y a la percepción de la convocatoria a la movilización como una oportunidad única que debe ser aprovechada en ese mismo momento", asegura. Y destaca como ejemplo "la utilización y manipulación de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo 814/2026, de 29/06/2026": "No puede considerarse la sentencia en sí misma, por su contenido, como un elemento narrativo dinamizador de la convocatoria, sino que lo es su utilización y manipulación, cuyo contenido se distorsiona y traduce a lenguaje "viral" como: "Si entras nadando, no pueden devolverte".

Pero la Audiencia da más ejemplo de efectos llamada: "La referencia a la fecha de la festividad del Día del Trono como el momento de la entrada masiva. En los días previos a la entrada pudieron localizarse mensajes como: "Habrá ataques desde el mar y desde El Kriay, a través del bosque y por Bab Khemis, con motivo del Día del Trono". Y no se olvida la Audiencia de uno más: "El proceso de regularización extraordinaria recientemente finalizado en España que, si bien no puede considerarse como un factor de incidencia directa sobre esta entrada masiva, dado que es un proceso ya cerrado al que no podrían acogerse quienes acceden a la Ciudad Autónoma durante este episodio, sí debe evaluarse como un factor concurrente de carácter secundario, pues sí aprovecha una idea distorsionada que difunde el mensaje: "España está cerca de cerrar la puerta a la regularización de inmigrantes" "El último plazo es el 30 de julio de 2026".

Es decir, que hasta la Audiencia Nacional confirma el efecto llamada de la divulgación de la regularización.

Todo esto se suma a la colección de frases demoledoras para Pedro Sánchez incluidas en ese auto. Y es que confirma la existencia de "una conducta delictiva presuntamente cometida en el extranjero que ha atacado gravemente la integridad territorial de España, que está garantizada en el artículo 2 de la Constitución". Avanza que "del examen provisional de los hechos se deduce que el delito tiene una intencionalidad de atentar contra el Estado, vulnerando su integridad territorial" por medio de una "violación masiva de la soberanía territorial de España". Y señala con rotundidad que "se ha evidenciado igualmente una clara e indudable gestión favorecedora del proceso desde el territorio del Reino de Marruecos". Es más, hasta con una celebración del propio rey Mohamed VI: "La referencia a la fecha de la festividad del Día del Trono como el momento de la entrada masiva. En los días previos a la entrada pudieron localizarse mensajes como: "Habrá ataques desde el mar y desde El Kriay, a través del bosque y por Bab Khemis", evidencia ratificada, también, "a través del constatado y gráficamente contrastado comportamiento de las Fuerzas de Seguridad de Marruecos".