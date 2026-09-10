Marruecos amenaza al PP por sus acusaciones por la invasión de Ceuta

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Marruecos ha acusado este jueves al PP de utilizar a Marruecos con fines internos y ha advertido de que Rabat no aceptará convertirse en "chivo expiatorio" de las disputas políticas en España. El comunicado es la primera reacción oficial marroquí tras la invasión de Ceuta registrada a finales de julio.

"El Reino de Marruecos se niega a ser utilizado como peón político preelectoral, ni aceptará ser el chivo expiatorio en los ajustes de cuentas políticos" en España, ha afirmado el Ministerio marroquí de Exteriores.

Clara alusión al PP

El ministro marroquí lamenta que "algunos círculos políticos y mediáticos españoles persistan en explotar al Reino con fines políticos internos". El comunicado apunta también contra partidos políticos españoles a los que reprocha haber recurrido a una escalada que califica de "irracional y populista". "Es particularmente lamentable que partidos políticos de larga trayectoria, a pesar de su amplia experiencia en el Gobierno —en clara alusión al Partido Popular— hayan caído en este atolladero donde la escalada irracional y populista prevalece sobre el sentido común", señala.

Críticas a instituciones legislativas y judiciales

El Ministerio de Exteriores marroquí extiende sus críticas a instituciones legislativas y judiciales españolas. Asegura que algunas iniciativas han generado "discordia", sin especificar cuáles, pero se sobreentiende que no ha debido gustar especialmente la investigación abierta en la Audiencia Nacional por la juez Tardón. La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 ha asumido este lunes la competencia para investigar la invasión perpetrada a la Ciudad Autónoma de Ceuta desde suelo marroquí mediante la entrada masiva de más de 80.000 inmigrantes irregulares. Esta invasión, según apunta la magistrada y en contra de lo que el Gobierno ha defendido durante la totalidad del mes de agosto, no se podría haber producido sin la colaboración de las autoridades marroquíes.

Marruecos pide investigar los sucesos de julio

El comunicado recuerda la evolución de las relaciones entre España y Marruecos después de la declaración conjunta de 2022, basada en los principios de respeto mutuo, confianza mutua y diálogo continuo. Un respeto que, dadas las circunstancias, Rabat no tiene.

El Ministerio sostiene que este marco permitió alcanzar resultados en los ámbitos económico, de seguridad y migratorio. En materia de inmigración, afirma que la cooperación entre ambos países "siempre ha sido coordinada y eficaz".

Y es que Marruecos reclama una "investigación exhaustiva" para determinar las circunstancias de la invasión, identificar posibles injerencias y esclarecer cualquier eventual manipulación. Pero, curiosamente, el comunicado no menciona expresamente la propia invasión.

Preguntas sobre las devoluciones

El Ministerio marroquí también cuestiona la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez sobre la devolución de los inmigrantes que invadieron la ciudad autónoma. "¿Por qué seguir formulando acusaciones contra Marruecos cuando no existen pruebas, hechos ni informes que demuestren la implicación de las autoridades marroquíes?", preguntan desde Rabat.

También plantea por qué no se devuelven los inmigrantes ilegales, pues, según afirma el Ministerio, el Gobierno marroquí se ha comprometido oficialmente a readmitirlos. Rabat también pregunta por la situación de los menas que permanecen en España y argumenta que Marruecos ha solicitado su retorno a sus familias. "¿Por qué no se devuelve a los inmigrantes ilegales, a pesar de que el gobierno marroquí se ha comprometido oficialmente a readmitirlos? ¿Por qué se mantiene a los menores no acompañados alejados de sus familias, cuando Marruecos ha solicitado urgentemente su retorno?", señala el comunicado.