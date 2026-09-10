Sánchez encara la recta final de legislatura con Ceuta como último naufragio

Los últimos meses de legislatura, hasta que Pedro Sánchez decida apretar el botón electoral, se le van a hacer especialmente largos al Gobierno. El Ejecutivo acumula una crisis tras otra y la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta los días 30 y 31 de julio se ha convertido en su último naufragio. La desclasificación de los informes sobre la situación en la ciudad autónoma ha dejado al descubierto que tanto el CNI como la Policía habían alertado de la situación y del riesgo de un asalto a la frontera.

En los 43 días transcurridos desde aquel episodio, Moncloa ha levantado dos líneas de defensa que se ha negado a abandonar. La primera es que el Gobierno nunca recibió un aviso previo que permitiera anticipar el asalto a la frontera. El segundo, que Marruecos no tuvo ninguna responsabilidad en lo sucedido. Dos afirmaciones que los documentos desclasificados ponen ahora en entredicho.

Pese a ello, el Ejecutivo se aferra a que no recibió ninguna alerta 'formal'. El problema para su argumentario es que los documentos muestran que el CNI sí trasladó información sobre la magnitud de la movilización y el riesgo de una llegada masiva de personas. Y, pese a esos avisos, la frontera no fue reforzada.

La contradicción no termina ahí porque el CNI también trasladó información a los servicios de inteligencia marroquíes y Marruecos tampoco reforzó su frontera. Los documentos desclasificados dejan así al descubierto un escenario que dificulta todavía más la versión oficial que Moncloa lleva semanas intentando imponer.

La estrategia del Gobierno pasa ahora por negar la evidencia convirtiendo la desclasificación que ha motivado el propio Ejecutivo en un nuevo golpe para el presidente Sánchez y en un mazazo muy duro cuando la legislatura encara su recta final.

Nadie en el Ejecutivo ha asumido responsabilidades por la actuación de los días 30 y 31 de julio ni por lo ocurrido en las jornadas posteriores. Tampoco ha habido autocrítica. Moncloa prefiere mantener intacto su argumentario. De hecho, el Gobierno ha optado por desacreditar al propio CNI. Su argumento consiste ahora en sostener que el servicio de inteligencia no alertó de una llegada masiva, sino que se limitó a trasladar información sobre mensajes que circulaban por grupos de Facebook.

Moncloa insiste en que, si algún organismo hubiera considerado que iba a producirse una entrada masiva, su obligación habría sido elevar la alerta y no limitarse a enviar "whatsapps ambiguos a un cargo menor". Una explicación que no convence a los socios del Gobierno que han recibido con estupor la documentación desclasificada.