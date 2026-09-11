Los nietos del PSOE quieren dar un pucherazo

El run run sobre la llamada Ley de Nietos llevaba meses dando vueltas por las redes, esos mentideros posmodernos, sin que nadie fuera de los sospechosos habituales le hiciera demasiado caso. Nadie salvo Vox, que presentó una montaña de papeles en el juzgado más próximo y ha conseguido que se hable del tema públicamente, No voy a mentir, yo era extremadamente escéptico con este tema. ¿El PSOE intentando crear dos o tres millones de votantes de la nada para falsear el resultado de unas elecciones?

No, hombre, hasta ahí no van a llegar. Una cosa es amañar las primarias del partido o esconder urnas detrás de cortinas, o amnistiar golpistas, o blanquear terroristas, o montar una teoría de la conspiración loquísima para justificar los problemas del Gobierno con la justicia, o usar a la fiscalía como ariete contra los adversarios políticos, o matar a cincuenta personas por la degradación de las infraestructuras, o usar a la Guardia Civil para extorsionar y esparcir bulos contra la gente incómoda, o recibir a escondidas a dictadores latinoamericanos y su equipaje sospechoso, o permitir que Marruecos invada Ceuta y convierta la ciudad en una alcantarilla al aire libre, y tantas y tantas trapalladas que este gobierno de traidores ha cometido una y otra vez, pero, ¿organizar directamente un pucherazo? ¿Como el de Nicolás Maduro que celebraron todos los socios del PSOE y que Zapatero blanqueó públicamente? No serán capaces. ¿No? ¿Verdad?

Como decía, yo era bastante escéptico con este tema hasta que el Tribunal Supremo paralizó la inscripción de cientos de miles de personas en el censo y en el PSOE y sus medios de cabecera se volvieron locos. Si no tenían la esperanza de que la creación de millones de votantes modificara el mapa electoral, ¿por qué tanto follón? Y no, no es por los exquisitos principios democráticos del PSOE. Pero insisto, el escepticismo es sano. Todos sabemos que el PSOE amañaría las elecciones si tuviera la oportunidad; ya lo hicieron en 1936, y dos años antes habían dado un golpe de Estado. Llevan el golpismo en el ADN. Pero una cosa es saberlo y otra probarlo. En toda la historia de la democracia española el voto exterior ha cambiado de signo exactamente cuatro diputados: dos en elecciones generales (2019 y 2023) y otros dos en elecciones autonómicas (Galicia 2009 y Asturias 2012). Si de repente en 2027 el voto de un millón de argentinos recién nacionalizados modifica los resultados en once provincias y cambia el ganador de las elecciones habrá que sospechar que no sólo hay gato encerrado, sino que el minino está muerto y ya huele muy mal. Y en el PSOE son malvados, pero tontos, sólo Patxi López.

Amañar unas elecciones no es sencillo pero sí posible. Es necesario, eso sí, ser capaz de intervenir en el voto por correo, de fuera o de dentro del país. Haría falta, por ejemplo, poner de apoderado en Correos a un apparatchik sin escrúpulos, alguien, como imaginemos, Leire Díez. Que fue, por cierto, exactamente lo que sucedió. La fontanera del PSOE era directora de relaciones institucionales de la empresa pública pero tenía mando en plaza y firma electrónica. En 2024 se despidió de sus compañeros con esta frase: "¿Os acordáis del voto por correo de las pasadas elecciones generales? Pues ahí estuvimos mano a mano todo este equipazo". Yo voté por correo en aquellas elecciones y recuerdo perfectamente la chapuza típicamente socialista que fue aquello. Lo último que se le ocurriría a alguien es presumir de ese desastre. Salvo que no estuviera presumiendo de eso sino de otra cosa, claro. Al fin y al cabo hablamos de alguien conocido por moverse con soltura en las cloacas del poder. Todo esto puede ser una casualidad y es posible que seamos unos malpensados, pero reconozco que la solidez de mis convicciones democráticas lleva un tiempo bajo cierta presión.

Dicho esto, el problema de la Ley de Nietos es filosófico además de práctico. Sin entrar en el otorgamiento de la nacionalidad, que daría para un par de artículos aparte, ¿qué sentido tiene que puedan votar en unas elecciones españolas millones de personas que no han puesto un pie en nuestro país en toda su vida? ¿Yo no puedo votar en las elecciones madrileñas pese a haber nacido y vivido allí media vida pero un cubano aleatorio cuyo bisabuelo emigró al caribe en 1950 puede darle su voto a Pedro Sánchez a cambio de un pasaporte de la Unión Europea? En Irlanda, que históricamente sufrió un éxodo muy superior al nuestro, no puede votar nadie que no resida en el país. Tres millones de personas con pasaporte irlandés, un tercio de los cuales ha vivido en la isla, están privados del derecho al voto. Y no pasa nada. Y es lógico, porque los nacionales irlandeses del exterior son casi los mismos que los que residen en la república. Aquí no llegamos a tanto, pero con las nacionalizaciones exprés del sanchismo —qué prisa se da la burocracia cuando le viene bien al poder, ¿eh?— el censo en el extranjero lllegaría a ser un 10% del total. Como la suma de las provincias de Málaga y Sevilla. ¿Sospechoso? Pues hombre, un poquito.