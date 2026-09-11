Dimite el jefe de gabinete del Delegado del Gobierno en Ceuta en plena polémica por el aviso del CNI

Gonzalo Sanz, jefe de gabinete del delegado del Gobierno en Ceuta, ha presentado su dimisión después de que trascendiera que recibió una comunicación de los servicios de inteligencia alertando de la posible invasión de miles de personas en la ciudad autónoma. Esta salida, sin embargo, todavía no ha sido confirmada oficialmente por la Delegación del Gobierno.

Y es que la comunicación se produjo el 29 de julio, un día antes de la invasión a Ceuta durante los días 30 y 31 de julio. Según los mensajes, el aviso advertía de que miles de personas pretendían acceder por vía marítima a España.

Una alerta recibida el 29 de julio

El mensaje dirigido a Sanz fue enviado el 29 de julio por un miembro de los servicios de inteligencia. En él se advertía de que se había detectado la intención de miles de personas de entrar en España por vía marítima al día siguiente.

La alerta se produjo antes de la entrada masiva que posteriormente se registró en Ceuta y que desbordó las previsiones de las autoridades.

La dimisión de Sanz se conoce después de que saliera a la luz el contenido de esta comunicación y mientras continúa el debate político sobre la actuación de la Delegación del Gobierno ante la crisis migratoria.

El delegado se enroca

La noticia se conoce apenas 24 horas después de que el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, descartara presentar su dimisión por la gestión de la crisis migratoria.

Triano ha defendido la actuación de la Delegación y ha asegurado que en los días anteriores a la invasión únicamente se había informado de una situación migratoria que calificó de "grave y compleja".

Y es que el delegado ha defendido que las autoridades "nunca" recibieron una alerta sobre la magnitud de lo que finalmente ocurrió durante las jornadas del 30 y 31 de julio.

"No voy a permitir que se ponga en duda el trabajo que estamos haciendo en esta Delegación del Gobierno, porque lo del día 30 de julio desbordó todas las medidas que se hubieran podido tomar", ha afirmado.