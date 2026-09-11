Una dimisión en Ceuta que delata y desmonta al Gobierno

Caen con estrépito las coartadas del Gobierno ante el desastre de Ceuta. La dimisión de Gonzalo Sanz, jefe de gabinete del delegado del Gobierno en Ceuta, es otra prueba de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez fue informado puntualmente y al detalle por distintas fuentes de lo que iba a ocurrir en el enclave. El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, ha quedado absolutamente retratado. Tenía información, se la facilitó su asistente y procedía del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). ¿Qué más quería? ¿Un croquis?

Más pronto que tarde está quedando al descubierto que tanto el presidente del Gobierno como sus ministros fueron puestos sobre aviso, que recibieron mensajes con detalles precisos y en los que se apuntaba el carácter inédito y masivo de lo que se estaba preparando al otro lado de la frontera a la vista de las autoridades marroquíes. No cuela que se pretenda utilizar al CNI y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como chivos expiatorios porque quien no hizo su trabajo fue el Gobierno.

Los avisos, las advertencias, las alertas llegaron al Ejecutivo. El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha explicado que en Moncloa le pidieron que dejara de llamar, que se estaba poniendo "muy pesado". La propia documentación desvelada por el Gobierno inculpa al Gobierno y deja al descubierto sus mentiras. Se tenía información y no se hizo nada por intentar evitar la invasión. Que Ceuta siga a día de hoy tomada por miles de marroquíes y de subsaharianos retrata a un Gobierno que miente y cuya principal obsesión no es "normalizar" la ciudad sino no molestar a Marruecos, no incomodar a Rabat, no ofender al monarca alauita y su corte.

Las revelaciones del exjefe de gabinete del delegado de Sánchez en Ceuta colocan al Gobierno contra las cuerdas. Aún más si es posible. Las falsedades de Sánchez y del todavía titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, no se sostienen. Dicen que no disponían de información cuando todas las fuentes a su alcance estaban emitiendo alertas sobre los preparativos de una gran avalancha. Que se precisara el número de seguidores de las cuentas que orquestaban la invasión era una señal bastante evidente de lo que se les venía encima a los ceutíes.

El Gobierno no hizo nada entonces siguiendo la misma lógica por la que sigue sin hacer nada más de un mes después de la invasión, permitiendo que la situación se enquiste, se deteriore aún más y convierta Ceuta en un estorbo que es mejor dejar en manos de Marruecos, abandonando así a su suerte a más de ochenta mil ciudadanos españoles. Y eso es más grave aún que mentir para evitar admitir que no se hizo nada porque Sánchez no quiso y porque Grande-Marlaska interpretó a la perfección los deseos del sultán de La Mareta.