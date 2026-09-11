El Gobierno instalará wifi gratis a los inmigrantes en los nuevos centros de Ceuta

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones trabaja para llevar conectividad wifi gratuita a tres dispositivos temporales de acogida de inmigrantes en Ceuta, habilitados "al amparo de la declaración de emergencia por la presión migratoria", según han informado desde la institución. El departamento asegura que el servicio permitirá mejorar la coordinación de los operativos y agilizar la gestión de los expedientes.

Según ha informado Migraciones, la extensión de la conexión a los nuevos campamentos busca "garantizar la actividad de las entidades encargadas de gestionar los centros, favorecer la coordinación de los distintos operativos desplegados y agilizar la tramitación de expedientes".

La medida se suma a la ampliación de la red wifi del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta, donde este servicio ya estaba disponible a través de Orange, empresa adjudicataria del contrato.

El Ministerio señala que estas actuaciones tienen como finalidad mejorar el funcionamiento de los recursos de acogida y facilitar la gestión de los procedimientos administrativos relacionados con la atención a los migrantes.

Orange y Vodafone no respondieron

Para dotar de conexión a los tres nuevos dispositivos temporales, el Ministerio está estudiando distintas alternativas técnicas mediante el procedimiento de emergencia previsto en la Ley de Contratos del Sector Público.

Fuentes ministeriales han explicado que durante el pasado mes de agosto se contactó con Orange y Vodafone para estudiar la prestación del servicio en los nuevos recursos habilitados en Ceuta, pero según estas fuentes, ninguna de las dos compañías respondió a las consultas realizadas por el departamento.

Tras estos contactos, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones inició conversaciones con Telefónica para analizar la posibilidad de extender la conectividad a los tres espacios temporales. Por el momento, sin embargo, no se ha formalizado ninguna adjudicación ni se ha firmado ningún contrato.