El PP responde a Marruecos y advierte: "Nada está por encima de la defensa de España"

Después de que Marruecos cargara contra el PP por señalarle como responsable de la invasión, ya sea por omisión o iniciativa propia, el partido de Alberto Núñez Feijóo ha respondido a Rabat con un comunicado muy contundente en el que vuelve a advertir al país vecino, y al Gobierno de Pedro Sánchez. "Nada está por encima de la defensa de España", aseguran.

Lo ocurrido "es un ataque híbrido con una instrumentalización de la inmigración irregular", señala el texto, en el que el PP exige "el máximo respeto a las instituciones españolas y a la investigación judicial actualmente en curso en nuestra Nación".

"Corresponde exclusivamente a la Justicia española, en el ejercicio de su independencia y de nuestra soberanía nacional, determinar los hechos, valorar las pruebas y, en su caso, establecer las responsabilidades que procedan", añaden, para advertir a continuación que "ningún pronunciamiento, ni interno ni externo, debe interferir, condicionar o deslegitimar este procedimiento".

Para la formación de Feijóo, "lo ocurrido en Ceuta exige una evaluación rigurosa e inaplazable, una actuación leal y transparente por todas las partes y garantías verificables de que hechos similares no volverán a producirse. Marruecos es responsable de lo ocurrido por acción u omisión", reiteran.

Las preguntas sin respuesta

El PP lanza también varias preguntas a Marruecos sobre lo ocurrido, y que siguen sin ser respondidas y aclaradas: "¿Por qué no se ejecuta el retorno de las personas que entraron irregularmente si el Gobierno marroquí se ha comprometido oficialmente a admitirlos? ¿Y por qué se mantiene a los menores alejados de sus familias, pese a que Marruecos ha solicitado urgentemente su regreso?".

Por último, señalan que "el Gobierno de España está obligado a dar respuesta a la razón que impide resolver esta crisis si tiene instrumentos para ello". El comunicado concluye con una apelación a las buenas relaciones entre ambos países que se asiente "sobre principios innegociables de respeto mutuo, lealtad institucional, transparencia, reciprocidad y pleno respeto a la soberanía de ambos Estados. Ceuta y Melilla son España".