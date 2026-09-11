El PSOE achaca a llamadas rutinarias la negligente actuación en Ceuta

"Nadie lo podía saber". Este es el mensaje que el aparato del Gobierno trata de hacer llegar a todos sus satélites con la esperanza de que la tesis que el Ejecutivo lleva defendiendo desde hace más de un mes termine imponiéndose pese a las evidencias que recogen los informes desclasificados por la propia Moncloa.

Según la versión oficial del PSOE, la "magnitud" del asalto no podía anticiparse a partir de "unos mensajes de WhatsApp" o de "una llamada telefónica" de once minutos cuyo contenido se desconoce. Los socialistas pretenden así restar importancia a las comunicaciones previas y presentar como meros contactos rutinarios unos avisos cuya relevancia ha quedado en el centro del asunto.

Ahora, el PSOE trata de diluir los datos bajo el argumento de que el CNI mantiene numerosas comunicaciones con Delegación del Gobierno por la situación de Ceuta y la presión migratoria, dando a entender que aquel aviso fue simplemente uno más entre muchos. Una explicación con la que el Gobierno busca rebajar el alcance de las advertencias recibidas y desplazar el foco de la negligencia que supone haber tenido el aviso por parte del CNI y no haber reforzado las fronteras.

La estrategia del PSOE pasa, así, por convertir la falta de conocimiento sobre lo que finalmente iba a suceder en una justificación de su actuación, obviando que su labor debía consistir precisamente en anticiparse a una posible crisis, reaccionar ante los indicios existentes y adoptar medidas proporcionadas al riesgo advertido. Un riesgo que, además, ya venía reflejándose en los informes desde el pasado mes de julio, en los que se alertaba del aumento de las llegadas a Ceuta.

Moncloa y Ferraz siguen en sus trece pese a que la desclasificación de los documentos ha dejado al descubierto una notable preocupación que les llevó a emitir una comunicación oficial en la que negaba que el CNI hubiera proporcionado advertencia alguna. El CNI informó de la convocatoria, a través de dos grupos de Facebook, de entradas a la ciudad durante la Fiesta del Trono. Ambos grupos sumaban, además, un total de "180.000 seguidores", una cifra que el propio informe incluía para ilustrar "el alcance de la difusión".