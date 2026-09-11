El repaso de Felipe González al Gobierno por su actuación ante la invasión de Ceuta

El expresidente del Gobierno Felipe González se ha despachado a gusto este jueves con el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Lo ha hecho a su llegada a un restaurante asturiano en Madrid, donde asistió a una comida con otros exministros y altos cargos del PSOE. Al salir del coche, fue 'asaltado' por los periodistas, interesados por conocer su opinión sobre la gestión de la crisis por la invasión de Ceuta, que ha tachado sin dudarlo de "manifiestamente mejorable".

"Quiero recordarles que goberné durante 14 años y Ceuta era un ejemplo de convivencia entre culturas", ha añadido nada más empezar a hablar, "y no hubo ni un solo momento en el que sufriéramos un conflicto como el que estamos sufriendo ahora". Respecto a la pregunta de uno de los reporteros sobre la existencia de avisos previos de Inteligencia sobre la posibilidad de que se produjera una gran avalancha de inmigrantes, la respuesta ha sido tajante: "Claro, claro".

Por otra parte ha querido "dejar claro" que, en su opinión, cuando Pedro Sánchez dio en el clavo fue cuando visitó Ceuta justo después de la entrada de alrededor de 80.000 inmigrantes y "definió lo que había pasado exactamente como lo que era". Aunque González no lo ha especificado, se refería a que aquel día —el 31 de julio— el presidente del Gobierno calificó el salto masivo como "un ataque a la integridad territorial de España".

A continuación, uno de los reporteros le pregunta si cree que el Ejecutivo debería asumir responsabilidades por cómo está gestionando la invasión de Ceuta —aún tomada por miles de ilegales que entraron desde Marruecos y continúan sin filiar, deambulando por las calles y generando altercados de todo tipo—. "Yo no le he visto nunca asumir responsabilidades", asevera el expresidente con rotundidad.

El asunto parece enfadarle bastante y —antes de entrar al restaurante— González expresa su deseo de que no se hable de ello durante la comida. "Yo espero que no, porque vengo a comer un atún y a despedirme de un amigo, que es la última que hace". Cuesta creer que consiguiera este propósito, teniendo en cuenta al resto de comensales. Entre ellos, el exministro del Interior, José Luis Corcuera.

Corcuera amenaza con hablar

Precisamente Corcuera fue el ministro que firmó el 13 de febrero de 1992, junto con su homólogo marroquí de entonces, Driss Basri, un convenio de readmisión de personas en situación irregular —con el objetivo de "coordinar los esfuerzos destinados a poner fin al flujo migratorio clandestino de extranjeros entre España y Marruecos", según reza el preámbulo del texto— que ha sido ignorado por completo tras la entrada masiva de los días 30 y 31 de julio.

Preguntado por estos mismos asuntos, Corcuera ha preferido no pronunciarse. "He venido a reunirme con unos amigos, que lo hacemos todos los años", ha señalado a su llegada al establecimiento. Hablará de todo el próximo martes. Fecha en la que, ha anunciado, ha sido invitado a participar en un programa de televisión "y lo diré allí", incluido lo que piensa del actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Eso sí, a él no parece importarle que se hable de la crisis de Ceuta en la reunión. Con cierta sorna admite que se pondría encima de la mesa la gestión del Gobierno y —en lo que se refiere a él— compartiría en concreto "lo que pienso sobre Pedro Sánchez". Nada bueno, a tenor del tono con el que Corcuera lanza la advertencia y de que —como ha recordado— "dije que si volvía a salir secretario general me iba, y me fui".