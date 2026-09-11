Más Pardos y menos Intxaurrondos

El pasado mes de enero, el ministro Óscar Puente terminó una entrevista de casi una hora con Silvia Intxaurrondo pronunciando una expresión que debería haber hecho saltar todas las alarmas en la redacción de Televisión Española: "Muchas gracias, así da gusto". Y ciertamente daba gusto. La presentadora había pedido al ministro que explicara "la cronología cierta" del accidente de Adamuz, dando por hecho que la suya era la verdad revelada, y llegó a preguntarle cómo hacía frente a "la campaña de intoxicación en marcha", incorporando el argumentario del Gobierno dentro de la propia pregunta. Aquello no fue una entrevista, sino un monólogo asistido.

No obstante, en la madrugada del miércoles al jueves y después de sentarse frente a Cristina Pardo, el ministro tenía cara de haber consumido algo en mal estado. Quizás fuera porque no está acostumbrado a que una periodista lleve los documentos leídos, escuche sus respuestas y utilice esa antigualla del oficio llamada repregunta.

Pardo colocó encima de la mesa el aviso del CNI a la Delegación del Gobierno, la comunicación con los servicios secretos marroquíes y los informes de la Guardia Civil, la Policía y el Ejército. Tras escuchar a Puente sostener que todo aquello no era suficiente para haber actuado de otra manera ante la invasión de Ceuta, la periodista resumió la posición del Ejecutivo con una frase demoledora: "Ustedes hablan peor de los servicios secretos españoles que de Marruecos".

El ministro intentó explicar que el atacante no había sido Mohamed VI, sino "la miseria, la pobreza y la desigualdad". También aseguró que su tuit del 1 de agosto celebrando "otra crisis más que resuelve Pedro Sánchez" había sido únicamente una precipitación. Pardo le recordó entonces que el presidente se marchó de vacaciones y jamás regresó, mientras que él había atacado a Fernández Mañueco por no interrumpir las suyas durante los incendios de Castilla y León. Puente trató de justificar que eran casos diferentes hasta que la presentadora no pudo contenerse espetándole: "¿Usted se cree de verdad esto que me está diciendo? ¿Le parece convincente?".

Lo extraordinario no fue la dureza de las preguntas, sino la debilidad de las respuestas. El hombre que en Twitter se comporta con la soberbia y la agresividad de un matón de patio de colegio se convirtió frente a Cristina Pardo en un político empequeñecido que apenas podía balbucear argumentos absolutamente peregrinos. Es fácil mostrarse gallito desde la seguridad de una pantalla, donde nadie te puede interrumpir, recurrir a la hemeroteca o preguntarte si realmente te crees lo que acabas de decir.

La misma escena se repitió cuando Puente denunció la existencia de una conspiración contra el Gobierno en la que participarían medios de comunicación, jueces y poderes económicos. Pardo le recordó que el PSOE tiene imputadas a la directora general de la Guardia Civil, a su número dos, a la presidenta de la SEPI y a la gerente del partido. "Es demasiada gente en esa conspiración", concluyó antes de recordar que habían llegado al Gobierno prometiendo acabar con la corrupción.

Frente a la Silvia Intxaurrondo que introduce el argumentario gubernamental en las preguntas, Cristina Pardo aportó datos, señaló contradicciones y no permitió que el entrevistado se refugiara en una sucesión de frases vacías. Y esa es precisamente la diferencia entre la propaganda y el periodismo: mientras que la primera ayuda al poder a contar a contar lo que quiere que escuchemos, el segundo le obliga a explicar lo que quiere ocultar.

Lo más paradójico es que sea una televisión privada la que esté cumpliendo la función de servicio público que ha abandonado la televisión que pagamos todos. Cristina Pardo no necesitó insultar, alzar la voz ni confundir la neutralidad con la aquiescencia con el poder. Le bastó con hacer su trabajo preparándose la entrevista y no aceptando como respuesta cualquier cosa que saliera de la boca del ministro.

Un periodista no está para que un gobernante se sienta cómodo, sino para que los ciudadanos comprendan lo que este preferiría no explicar. Por eso necesitamos más Pardos y menos Intxaurrondos. Porque cuando un político termina una entrevista diciendo "así da gusto", casi siempre es porque el periodismo ha dejado de hacerlo.