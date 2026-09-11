La UDEF certifica que los clientes de las instrumentales de Zapatero los captaba él mismo y no 'Julito' Martínez

El decorado montado por José Luis Rodríguez Zapatero se desintegra por momentos. 'Julito' Martínez, el presunto testaferro del expresidente socialista, ya ha empezado a colaborar con la Justicia. Y una de las cosas que ya se ha podido certificar es que el liderazgo en todo de Zapatero era tan directo y evidente que hasta los listados de los clientes a los que había que cobrar por medio de las sociedades instrumentales los pasaba él mismo. No estaban en Análisis Relevante y él hacía consultorías. Eso es simplemente otra mentira. Él pasaba los clientes a los que había que cargar pagos.

La UDEF ha certificado ya que el control de Zapatero era básicamente pleno en todo lo que afecta a los negocios presuntamente corruptos de su entramado societario pantalla. "En lo atinente al listado de direcciones a las que se ha de remitir el informe, figura en archivo adjunto al correo electrónico del 24/10/2022 "DIRECCIONES OK.xlsx". Se trata de un archivo Excel que, por su estructura y por las personas que incluye, parece derivar de los archivos denominados "LISTA AR OK.xlsx" y "DIRECCIONES EMAIL JM.xlsx", ya que en ambos listados se observan numerosas coincidencias de nombres, a pesar de la diferencia temporal entre las comunicaciones (los envíos por WhatsApp son de julio de 2021 y los correos electrónicos son de octubre de 2022)". Se trata de los listados de los que pagaban a la red societaria bajo la que escondía un negocio de presunto tráfico de influencias del exlíder socialista.

"En el archivo "DIRECCIONES EMAIL JM.xlsx" aparecen 39 destinatarios. En el archivo "LISTA AR OK.xlsx" aparecen 23 destinatarios". Pero, sobre todo, "los dos archivos anteriores" resulta que fueron "enviados por ZAPATERO a Julio MARTÍNEZ el 06/07/2021". No al revés. Por lo tanto, la función de Zapatero era muy superior a la mencionada por él de un mero consultor que hacía informes. Él era el que tenía el contacto de los clientes y hasta el que se los suministraba a su presunto testaferro. Por lo tanto, todo el entramado era de Zapatero, no de figuras interpuestas.

"Coinciden 19 destinatarios (4 no coinciden), por lo que se remiten un total de 43 destinatarios. En el archivo "DIRECCIONES OK.xlsx", enviado el 24/10/2022, aparecen 38 destinatarios. Comparando los archivos remitidos el 06/07/2021 con el archivo de 24/10/2022, coinciden 27 destinatarios". Pero todos venían de Zapatero, no de su presunto testaferro 'Julito', lo que prueba que el liderazgo de todo era del expresidente socialista.

"Cabe recordar en este punto que, tal y como se ha indicado, los archivos "LISTA AR OK.xlsx" y "DIRECCIONES EMAIL JM.xlsx" fueron remitidos por José Luis RODRÍGUEZ ZAPATERO a Julio MARTÍNEZ MARTÍNEZ", remarca la UDEF. "En ambos listados, se encuentran destinatarios que son, a fecha de envío del fichero, clientes de la mercantil ANÁLISIS RELEVANTE S.L., teniendo suscrito un contrato de asesoramiento por el que esta empresa debía remitirles mensualmente un informe, que se correspondería con el que distribuye WHATHEFAV SL" [la empresa de las hijas de Zapatero].

"Entre estos clientes se encuentran, entre otros: Alejandro FERNÁNDEZ (representante de GRUPO ALDESA); Francisco FLORES (relacionado posteriormente en este informe con SOFTGESTOR), o Domingo AMARO CHACÓN (INTELIGENCIA PROSPECTIVA - ALASKA LIMITADA)", señala la UDEF. ALDESA enlaza con los negocios chinos de Zapatero y Flores y Amaro con el núcleo duro de los negocios petrolíferos de Nicolás Maduro en Venezuela.