Informes del CNI y la Guardia Civil alertaron del efecto llamada de la sentencia del Supremo sobre Ceuta

Explica Libertad Digital que "¡Sus rilas!", la exclamación del delegado del Gobierno en Ceuta al ver los mensajes que enviaba el CNI, debe entenderse como "la madre que los parió". No consta que al leer la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que se conoció el 7 de julio, el servicio de inteligencia o la Guardia Civil exclamaran "¡Sus rilas!", pero lo que sí reflejan los informes desclasificados por el Gobierno es la preocupación por sus efectos.

"La doctrina establecida por el TS comporta relevantes consecuencias operativas para la Guardia Civil en Ceuta y Melilla. A partir de esta sentencia, toda persona interceptada en aguas de soberanía o jurisdicción española, así como aquellas que logren acceder al territorio nacional por vía marítima, no podrá ser objeto de rechazo en frontera". Interceptados intentando llegar a nado, no solo atravesando la línea fronteriza.

La Nota de Despacho del Mando de Fronteras y Policía Marítima de la Guardia Civil se redacta al día siguiente de conocerse la sentencia: "Esta situación previsiblemente incrementará la presión migratoria al consolidarse una diferencia de tratamiento entre quienes intentan acceder a través de las vallas fronterizas y quienes lo hacen por vía marítima". Las propuestas para enfrentar las posibles consecuencias no eran decisiones de hoy para mañana: reforzar el Servicio Marítimo y los efectivos del grupo de actividades subacuáticas, potenciar los sistemas tecnológicos de detección temprana y modificar la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España. A los 23 días del comunicado del Poder Judicial, se produce el asalto a Ceuta.

La Sección de Operaciones del Estado Mayor de la Guardia Civil confirmaría con datos lo que ya se barruntaba: del 13 al 26 de julio, los intentos de entrar a nado se habían incrementado un 201% sobre los días precedentes.

Uno de los documentos desclasificados es un análisis del CNI sobre la situación de la inmigración irregular, fechado el 27 de julio. Advierte: "La sentencia puede tener un impacto muy relevante en las entradas irregulares en las ciudades autónomas, especialmente en Ceuta, donde la presión es mayor. En 2025 se registraron 12.829 intentos con 431 entradas a nado". Una Nota del Centro Nacional de Comunicaciones da la cifra de 1.240 entradas irregulares del 8 al 26 de julio. En 18 días se contabiliza el doble que en todo 2025. "Esta tendencia se ha visto impulsada por el efecto llamada generado por testimonios en redes sociales de migrantes que durante estos últimos días han cruzado sin ser devueltos", añade el CNI en otro informe.

Sorprendentemente, para el Cenif de la Policía Nacional: "La sentencia y sus posibles efectos no constituyen actualmente una tendencia relevante en redes sociales. No se aprecia un aumento significativo de las interacciones relacionadas con este asunto". La Nota Informativa lleva fecha de 28 de julio. Al día siguiente se emite otra con datos de entradas a nado. Insisten desde la Policía: "No puede establecerse una relación causal directa ni con un aumento de las interacciones en redes sociales ni con los efectos derivados de la nueva interpretación jurídica".

¿Por qué llega a esta conclusión el Cenif? O, dicho de otra manera, ¿por qué descarta los efectos de la sentencia? La afirmación, que se reitera en esa segunda nota del 29 de julio, resulta contradictoria con el número de intentos que ya se están produciendo: "Según partes diarios de la Guardia Civil, se ha rescatado o interceptado a 119 personas, frente a las 1.164 intervenciones realizadas por Marruecos".

En el mencionado informe del CNI hay datos de interés sobre la inmigración irregular: "Argelia continúa siendo el principal emisor de salidas irregulares a España por vía marítima. La nacionalidad predominante es la argelina, seguida por candidatos subsaharianos de distintos orígenes". Analiza la evolución registrada durante el primer semestre del año, que "se salda con un descenso del 33% de las entradas irregulares, especialmente impulsado por la reducción de llegadas por vía marítima".

Según el servicio de inteligencia, "el control de las autoridades marroquíes sobre la inmigración irregular mantendrá un efecto de contención y las cifras de llegadas a la península desde las costas marroquíes permanecerán similares a las del mismo período de 2025". Dos informes desclasificados del Centro de Coordinación del Estrecho de la Guardia Civil también mencionan la colaboración de las autoridades marroquíes. El primero, con datos del 20 al 26 de julio: "En esta semana se observa un aumento en las colaboraciones prestadas por la Marina Real marroquí en los intentos de entradas a nado en Ceuta y Melilla, pasando de 947 interceptados la semana pasada a 1.429" El segundo, da cuenta de que se ha detenido en Nador por la Gendarmería a uno de los traficantes de personas más buscados.

Mientras se dilucida por la Audiencia Nacional el valor de las alertas emitidas, la responsabilidad —por negligente e irresponsable dejadez— de quienes las recibieron y el origen de lo sucedido, el CNI deja por escrito una reflexión que invita a la cautela: "Para España, una presión europea excesiva sobre sus socios estratégicos en el norte y oeste de África podría provocar un deterioro en las relaciones diplomáticas, afectando no solo al control migratorio, sino también a ámbitos críticos como la seguridad". Cautela o advertencia de quienes no ven los toros desde la barrera.