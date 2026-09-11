Sira Rego acusa a Marruecos de no permitir la repatriación de los menores que entraron en la invasión de Ceuta

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha acusado a Marruecos de mantener una "falta de respuesta y falta de acción" ante los procedimientos para facilitar el regreso de los mena que entraron durante la invasión de Ceuta. La ministra ha asegurado que la Fiscalía tiene abiertos unos 600 expedientes anteriores a la entrada masiva de finales de julio y ha confirmado el traslado de las primeras cinco niñas desde Ceuta a Navarra.

Las declaraciones de Rego se producen después de que el Ministerio de Exteriores marroquí reprochara al Gobierno español que no se hayan producido las devoluciones de menores no acompañados ni de los inmigrantes que entraron ilegalmente en Ceuta.

Marruecos no responde a 600 expedientes

Rego ha defendido que los procedimientos para determinar la filiación y valorar el retorno de los menores cuentan con "garantías jurídicas y de derecho", pero ha señalado que para completarlos resulta imprescindible la colaboración del país de origen. "Tengo la anécdota de un niño que quería volver con su familia, estoy hablando de antes del día 30 de julio, la familia quería acoger a su niño y no fue posible por la falta de respuesta y falta de acción de Marruecos", ha explicado en una entrevista en TVE.

La ministra ha afirmado que la Fiscalía mantiene abiertos 600 expedientes correspondientes a procesos anteriores a la entrada masiva y que Marruecos no ha dado respuesta a estos procedimientos. Rego ha señalado que la tramitación requiere como mínimo varios meses, aunque los plazos dependen de la documentación previa y, especialmente, de la respuesta de las autoridades del país de origen.

La ministra ha defendido el traslado de los menores desde Ceuta a la Península para facilitar la gestión de los expedientes. Según ha explicado, la ciudad autónoma es un territorio limitado y actualmente se encuentra "muy tensionado". Ha insistido, asimismo, en que los mena deben ser trasladados a la Península. Rego ha cifrado en unos 2.000 los menores extranjeros no acompañados que se encuentran actualmente en Ceuta. Un dato que contrasta con las estimaciones que trasladó el portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), Aarón Álamo, quien señaló que podría haber 4.800 menores solo en la barriada de El Príncipe.

La ministra tampoco ha concretado cuántos de ellos podrían regresar a Marruecos junto a sus familias, aunque ha afirmado que se trata de una parte minoritaria. "No siempre la estructura familiar existe, no siempre hay familia de retorno", ha explicado.