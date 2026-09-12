Moncloa pensó que podría hacer una detonación controlada de la crisis de Ceuta, como hizo con la DANA, el apagón o Adamuz. Esta vez la explosión se le ha ido de las manos. La Radioteca, con Dieter Brandau, aporta las claves de lo sucedido.

La crisis en la ciudad autónoma de Ceuta ha dejado mucho más que una polémica sobre la gestión de la frontera española con Marruecos. También ha mostrado la guerra existente dentro del propio Gobierno de España entre dos de los ministros más poderosos de Pedro Sánchez: Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles. Lo que inicialmente parecía una cuestión migratoria, pasó a convertirse rápidamente en una batalla dentro del Ejecutivo, con el CNI, Interior y Defensa en el centro de la tormenta.

En las últimas semanas, las versiones ofrecidas por Pedro Sánchez y su gobierno han ido cambiando a medida que aparecían nuevos informes, documentos y testimonios sobre lo ocurrido antes, durante y después de la entrada masiva a Ceuta.

¿Qué sabía el Gobierno antes de lo ocurrido? ¿Quién recibió los avisos? ¿Por qué las versiones de algunos ministros no coinciden? ¿Qué hay detrás del enfrentamiento que se ha abierto en Moncloa? La Radioteca, con Dieter Brandau, responde en su nuevo podcast a estas preguntas y aclara la cronología de todo lo que ha ocurrido alrededor de la invasión.

Escucha el episodio completo y descubre cómo una crisis en la frontera sur de España terminó convirtiéndose en una guerra de información que amenaza con dinamitar al Gobierno por dentro.