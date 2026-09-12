El CNI remitió también informes al Gobierno sobre la compra de políticos en la UE por parte de Marruecos

Desde Pedro Sánchez, hasta Fernando Grande-Marlaska y Luis Planas, pasando por Margarita Robles, han sido espiados por Marruecos en el año 2021 por medio del sistema de hackeo Pegasus. Todos ellos son presidente y ministros de las áreas decisivas para el Reino de Mohamed VI: la misma Presidencia, Interior, Agricultura —una de las principales áreas exportadoras de Marruecos en la UE y España— y Defensa. Y todos ellos pueden tener condicionado su comportamiento por la información con la que se hiciera Rabat. Pero el CNI lleva tiempo alertando al Gobierno de que el control de Marruecos puede haber llegado más alto, o al menos, más lejos. Y es que ha remitido diversos informes recopilando los casos de compra de políticos de la UE por parte del Reino alauí: el Moroccogate.

Se trata de lo que se ha considerado ya como una trama organizada de sobornos, regalos de lujo y maletas con dinero en efectivo destinadas a condicionar —comprar— la política exterior de la Unión Europea a favor del Reino de Marruecos. Y se trata de un caso que ha convulsionado diversos departamentos de información de los miembros de la UE. El escándalo, bautizado mediáticamente como Moroccogate —por la implicación de los servicios de inteligencia de Rabat— destapó una estructura de injerencia sin precedentes en el seno de la Eurocámara.

La investigación iniciada por la Fiscalía Federal belga a finales de 2022 sacó a la luz una red donde la ONG Fight Impunity, fundada por el exeurodiputado italiano Pier Antonio Panzeri, servía como presunto velo para canalizar los citados pagos. Durante los registros domiciliarios en el barrio europeo de Bruselas, las fuerzas policiales se incautaron, de hecho, de más de 1,5 millones de euros en metálico distribuidos en bolsas de viaje y maletas.

En el centro del operativo se llegó a señalar al propio Panzeri y a su antiguo asistente parlamentario, Francesco Giorgi. Tras la detención de este último y de la entonces vicepresidenta del Parlamento Europeo, Eva Kaili, las confesiones judiciales revelaron que la financiación provenía de una doble vía: además de los conocidos fondos de Catar, Rabat mantenía un flujo constante de pagos destinados a moldear presuntamente la agenda legislativa comunitaria.

A diferencia de otros escándalos admitidos como lobby, los informes remitidos por las autoridades de inteligencia belgas no dudaron en apuntar a una operación ejecutada por la propia Dirección General de Estudios y Documentación (DGED), el servicio de inteligencia exterior de Marruecos.

El esquema operativo habría situado al diplomático marroquí Abderrahim Atmoun —entonces embajador de Marruecos en Polonia— como la correa de transmisión encargada de coordinar los pagos y viajes con los agentes de inteligencia marroquíes y la red de Panzeri. A cambio de la financiación, los eurodiputados captados actuaban como un brazo ejecutivo dentro de la Cámara para defender los objetivos diplomáticos de Rabat.

La injerencia del régimen marroquí buscaba condicionar la toma de decisiones en tres áreas críticas para la política exterior de Rabat:

1) El Sáhara Occidental, justo la principal cesión de España a Marruecos. En este punto Rabat buscaba mitigar las críticas hacia la soberanía marroquí del Sáhara Occidental y frenar cualquier postura alineada con la libre autodeterminación del pueblo saharaui, justo lo que defendía el PSOE antes de ser pinchados sus móviles.

2) Derechos humanos y libertad de prensa: en esta área, Marruecos pretendía neutralizar los informes comunitarios condenando la persecución a disidentes políticos, periodistas independientes y activistas.

3) Acuerdos pesqueros y agrícolas: aquí el objetivo era garantizar la continuidad de los tratados comerciales preferentes entre la Unión Europea y Marruecos que incluyen las aguas y los recursos naturales del territorio saharaui.

La revelación de la trama derivó en la retirada de la inmunidad y posterior imputación de eurodiputados clave del grupo de Socialistas y Demócratas (S&D), como Andrea Cozzolino y Marc Tarabella. La sacudida política obligó al Parlamento Europeo a reaccionar. Por primera vez en 25 años, el pleno aprobó una dura resolución condenando explícitamente a Marruecos por sus intentos de corrupción a representantes electos y por la falta de libertad de prensa, al tiempo que se decretaba la suspensión de la entrada a la sede parlamentaria para todos los delegados y representantes del Gobierno marroquí mientras continuara el proceso penal.