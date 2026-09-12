La tramitación de los expedientes de expulsión de los ilegales alargará la invasión durante meses

Hasta este viernes no ha llegado la notificación de la primera resolución de un expediente de devolución de uno de los más de 80.000 inmigrantes que entraron en Ceuta desde Marruecos en la avalancha de finales de julio, según ha podido saber Libertad Digital a través de fuentes policiales desde Ceuta. Los ilegales que han retornado en estas seis semanas, nos explican, lo han hecho de forma voluntaria o bien porque han sido condenados por algún delito y un tribunal ha ordenado su expulsión.

El complejo proceso que conlleva la tramitación de un expediente individualizado a cada una de las personas interceptadas en el mar —a lo que obliga la famosa sentencia del Tribunal Supremo del 8 de julio, que impidió el rechazo en frontera de aquellos que llegaron a nado debido a que no rebasaron ninguna barrera física para acceder a territorio español— podría alargar durante meses la permanencia de los ilegales que decidieron quedarse y han convertido Ceuta en un infierno, dado el volumen de los mismos.

Sindicatos y organizaciones profesionales de la Policía Nacional y la Guardia Civil estiman que podrían ser alrededor de 10.000 irregulares. Pero aun si damos por buena la cifra de 5.000 que ofreció el Gobierno —que ya ha aprobado la instalación de nuevos campamentos para acoger a otros 6.000 inmigrantes— tendría que pasar medio año sólo para que se tramitasen todos los expedientes, teniendo en cuenta que Extranjería está dando salida a unos 30 al día. Como mucho, nos informan, podrían ser 200 a la semana.

Por tanto, en el mejor de los casos —es decir, que los que quedan fuesen 5.000 y no 10.000, y que la tramitación de expedientes se realizara a un ritmo de 200 por semana— se necesitaría al menos medio año —25 semanas— para que se abran todos los procedimientos, para los que luego debe llegar una resolución —que podría tardar hasta tres meses, según la normativa europea—. Hay que tener en cuenta que muchos de esos inmigrantes podrían iniciar además un procedimiento para la solicitud de asilo, que seguiría sumando meses a su permanencia en Ceuta incluso si les es denegado —porque hay posibilidad de recurso—.

El tiempo acaba de empezar a contar

A esto hay que añadir que la mayor parte del tiempo que ha transcurrido hasta ahora es tiempo perdido. Según pudo constatar el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) —Lorenzo del Río— en su reciente visita a Ceuta, los expedientes de devolución de las personas que entraron en la ciudad autónoma durante la avalancha de finales de julio se han empezado a tramitar hace solo unos días, han confirmado fuentes del alto tribunal a Libertad Digital.

Uno de los motivos del retraso en la tramitación de los expedientes es que los irregulares deben pasar previamente por un triaje —procedimiento de control obligatorio para los inmigrantes que entran ilegalmente en territorio español, que incluye: reconocimiento sanitario, identificación y apertura de un procedimiento de protección cuando procede— para el que no había medios suficientes.

Según han denunciado sindicatos policiales, los agentes encargados de las filiaciones contaban apenas un puñado de ordenadores para realizar la tarea. El propio ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, reconoció que a fecha 8 de septiembre solo se habían realizado los triajes de 1.120 personas de las que entraron entre el 30 y el 31 de julio.

Por otra parte, hay que tener en cuenta que Extranjería no ha podido empezar hasta ahora con esos expedientes porque tenía que dar salida a los expedientes de los inmigrantes que entraron en los días previos al gran salto en primer lugar. Y hubo alrededor de 1.000 sólo en la semana inmediatamente anterior. Una situación que nos lleva a prever que la invasión se prorrogará fácilmente por cerca de un año, sin tener en cuenta a los inmigrantes a los que les autoricen la permanencia.