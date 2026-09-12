Voces socialistas afean el "empecinamiento" del Gobierno por negar las evidencias en Ceuta

El grado de descomposición interna no deja de crecer con la crisis de Ceuta. La desclasificación de los informes previos a la entrada masiva de inmigrantes ha abierto una grieta cada vez más difícil de cerrar en el relato oficial del Gobierno y ha provocado malestar incluso dentro de las filas socialistas. Algunas voces del PSOE no terminan de comprender el "empecinamiento" del Ejecutivo por mantener una versión de los hechos que, a su juicio, resulta cada vez más difícil de sostener a la luz de las evidencias conocidas.

La publicación de estos documentos supone, reconocen estas fuentes, un golpe para el Gobierno y para el PSOE en un año crucial, pero también consideran que la decisión de desclasificarlos y permitir que la información salga a la luz constituye un paso positivo en términos de transparencia. El problema, apuntan, no está tanto en que los documentos puedan resultar incómodos para el Ejecutivo como en la respuesta política que se ha dado y se está dando a su contenido, ya que el Gobierno niega la alerta que mandó el CNI.

Estas voces consideran especialmente difícil de explicar que se siga sosteniendo que no existieron avisos suficientes cuando la documentación conocida refleja que los organismos encargados de la información y la inteligencia trasladaron datos sobre el riesgo de una entrada masiva. Entre ellos, la existencia de convocatorias difundidas a través de redes sociales para acceder a Ceuta durante la Fiesta del Trono. Unos avisos que, más allá de que permitieran determinar con exactitud la "magnitud" que acabaría alcanzando la crisis, sí dibujaban un escenario de riesgo.

En el PSOE hay quienes hablan de "comunicaciones fallidas" y admiten que los mecanismos de coordinación y transmisión de las alertas "habrá que mejorarlos". Estas mismas fuentes entienden que debe existir una rendición de cuentas. De ahí que, no descarten que la crisis termine provocando algún cese o dimisión si, una vez depuradas las responsabilidades, se acredita que existieron fallos concretos en la cadena de decisiones. Entre los casos que generan mayor interrogantes está el del delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano, que sostiene que no tuvo conocimiento de la llamada de once minutos que mantuvo su propio gabinete con el CNI apenas 24 horas antes del asalto.

"No se puede negar lo que dicen los documentos", resumen dirigentes socialistas, abriendo paso a una posición dentro del PSOE que reclama pasar de la negación a la explicación.