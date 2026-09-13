El PP cerca a Bolaños por presionar al TS para que resuelva la Ley de Nietos antes de las generales

El Partido Popular llevará al Pleno del próximo martes en el Senado una interpelación al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, a cuenta de la Ley de Nietos y las medidas cautelares adoptadas por el Tribunal Supremo para dejar en suspenso los efectos de la norma en las elecciones generales, según ha podido saber Libertad Digital.

El encargado de confrontar con Bolaños será el senador y secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano. Después de que se conociera la decisión del Alto Tribunal de frenar la inscripción en el censo electoral de los nuevos nacionalizados por la Ley de Memoria Democrática, Bolaños comparecía en los pasillos del Senado para instar al TS a que resuelva "lo antes posible". Este fin de semana iba más allá y criticaba en X la decisión asegurando que es "muy discutible jurídicamente" y que "el censo no puede alterarse sin base legal sólida".

Al día siguiente se conocía la argumentación jurídica, que hace prever que podría tumbar la concesión del derecho al voto para los nuevos registros. La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, declara a este periódico que el Gobierno "busca una manipulación del censo electoral ampliándolo de manera irregular incorporando a más de dos millones de personas".

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García califica como "demoledoras" las explicaciones del TS, ya que alerta del peligro para las elecciones y la democracia, y asegura que "en cualquier democracia, tras esta decisión del Supremo, el ministro de Justicia hubiera dimitido o hubiera sido cesado, pero el ministro Bolaños no se va a ir de rositas y tendrá que dar explicaciones en el Senado".

Una reacción sospechosa

El inusitado interés de Bolaños por aclarar la cuestión antes de las elecciones generales hacía levantar las sospechas sobre los motivos por los que el Gobierno está tan interesado en la cuestión. Dado que, supuestamente, el objetivo de la norma era restaurar derechos para aquellos exiliados españoles por motivos políticos o ideológicos, la posibilidad de votar podía parecer accesoria. Sin embargo, el ministro evidenció que es lo que más preocupa al Ejecutivo.

Al día siguiente, durante la sesión de control en el Congreso, el propio Pedro Sánchez mostraba su descontento con la decisión del TS acusando a PP y Vox de "cercenar el derecho a voto de miles de españoles", cuando, en caso de acordarse esa decisión en sentencia firme, sería para los nuevos inscritos, que quedarían excluidos por no poder acreditar su condición de exiliados.