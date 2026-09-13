El PSOE urge a Sánchez a "acertar" con la fecha de las generales por miedo a la debacle

El presidente del Gobierno ha dejado claro que decidirá cuándo se celebrarán las elecciones generales cuando considere que más le conviene, justificándolo en aquello que, a su juicio, beneficia al "interés general" teniendo en cuenta que Sánchez no ve un gobierno de la oposición como una alternativa, sino como una "amenaza".

En realidad, Sánchez aspira a agotar la legislatura y ha manifestado en innumerables ocasiones que su voluntad es convocar las elecciones en 2027, aunque sin concretar la fecha. Dentro del PSOE ya hay quienes sitúan la cita electoral en el primer trimestre del año. Las voces socialistas consultadas reconocen que todo dependerá de la "coyuntura" que se vaya presentando. Y la actual no es precisamente favorable para el PSOE porque a los casos de corrupción que golpean al Gobierno se suma ahora la crisis de Ceuta, mientras el desgaste político no deja de aumentar.

"Aquí cada uno está vigilando su patio", reconocen estas mismas fuentes, que empiezan ya a hacer cálculos y a visualizarse dentro de las listas electorales. "Nadie quiere perder su puesto de salida", añaden. Los dirigentes autonómicos y municipales llevan meses reclamando a Sánchez que se enfrente a las urnas antes que ellos para evitar que los ciudadanos les hagan pagar en las elecciones territoriales el desgaste provocado por la gestión del Gobierno.

Uno de los principales exponentes de esta preocupación es el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que no deja de marcar distancias con La Moncloa. En las filas socialistas existe el temor de que el desgaste nacional termine arrastrando a sus candidatos en sus respectivos territorios.

Por ahora, Sánchez no ha dado pistas sobre cuál será su decisión. Lo que sí ha dejado claro es que no habrá un "superdomingo electoral".

Urgen al presidente a "acertar" con la fecha de la convocatoria. Saben que se juegan mucho. Y que, en cuanto Sánchez apriete el botón electoral, comenzará una cuenta atrás de 54 días hasta las urnas. Un periodo que, teniendo en cuenta el año judicial que se presenta para el Gobierno, para el PSOE y para el entorno personal del presidente, puede convertirse en una auténtica carrera de obstáculos.

En paralelo, Sánchez también ha querido cortar de raíz cualquier debate interno sobre su continuidad al frente del PSOE. Lo ha hecho después de que los ministros Carlos Cuerpo y Óscar Puente apareciesen como posibles figuras con peso dentro del partido, especialmente después de que este último no haya descartado su deseo de liderar el PSOE en el futuro.

Sánchez, que asegura estar "con ganas" y con "fuerza", se reivindica como un líder omnipresente y sostiene que cuenta con respaldo tanto "interno" como externo. Sin rival a la vista y con el objetivo de cerrar cualquier debate sucesorio, el presidente también ha dejado claro a sus bases que José Luis Rodríguez Zapatero formará parte de la campaña electoral. Pese a quien le pese.