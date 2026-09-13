23-F, 1-O, 30-J: el Supuesto Anticonstitucional Máximo y la Ser contra el Rey

En los años milagrosos pero olvidados de la Transición, sobre todo después de votar la Constitución de 1978, la situación nacional era mala, con los militares asesinados por la ETA y humillados por Suárez, el PSOE enredando, los nacionalistas piafando y la UCD catatónica. Mucho antes de 1981 ya se hablaba del Supuesto Anticonstitucional Máximo (SAM) como situación que llevaría intervenir al Ejército, con el Jefe del Estado al frente y de forma legal, para evitar la caída del régimen, el caos y la dictadura. La llamada "solución Armada" ofrecía al rey, tras tomar el Congreso, la cabeza de esa intervención, pero Juan Carlos I, de uniforme, salió en TVE para negar su complacencia, menos aún su complicidad, con el golpe. Y los militares, obedecieron al Rey y siguieron defendiendo la democracia.

La democracia la trajeron el franquismo y el pueblo español

Conviene recordar esto. Sin el Ejército de la Victoria, que obedeció a Franco aceptando a su sucesor a título de rey, y al secretario general del Movimiento como presidente del Gobierno para conducir el cambio político, España no habría tenido una Transición de la Ley a la Ley, con el respaldo plebiscitario de los españoles, sin muertos y sin venganzas. Las armas las tenía el régimen, y las usó en defensa de la continuidad nacional. La democracia la trajo el franquismo, con el apoyo masivo de los españoles y eso es lo que no perdona e intenta revertir la Izquierda de ZP y Sánchez. El tirano busca implantar una República plurinacional y romper España.

En 2017, no de uniforme militar, sino de paisano, Felipe VI salió en televisión, ante la parálisis del gobierno Rajoy, para hacer frente al golpe de Estado en Cataluña, abriendo paso a gigantescas manifestaciones en toda España, sobre todo en Barcelona, y al juicio y la condena de los golpistas. Era, casi dos décadas después, el Supuesto Anticonstitucional Máximo, que llevó al jefe del Estado, jefe nominal de los Ejércitos, a intervenir en 1981.

¿Está pasando ahora en la invasión de Ceuta, lo mismo, o aún peor? Todo apunta que sí, por lo que vamos sabiendo de lo que sabía Sánchez y por lo que previsiblemente va a pasar en Ceuta, que sólo puede ir a peor. Pero veamos los dos escenarios para compararlo: el Gobierno y la SER.

Sánchez en las Cortes: entre chulángano y suicida

Cuando por fin fue a las Cortes, más de un mes después de la invasión de Ceuta, Sánchez decidió desmentir sus propias palabras del 30 de julio; que estábamos ante un "ataque a la integridad territorial española". Nunca ha habido ataque, sólo un problema migratorio al que, según dijo en la sauna de TVE, masajes con trámite gozoso y final feliz, tienen que ir acostumbrándose Ceuta y también Melilla, reclamadas por Marruecos, que no es responsable absolutamente de nada, salvo de la malicia xenófoba, etc.

Pero en el Congreso, el marido de Begoña anunció también la desclasificación de los informes del CNI, que demostraban, según dijo, que no se le avisó de la invasión y toma de Ceuta, para, como es su obligación legal, impedirla. Robles, anfibia y bífida, dijo en agosto que iría a explicarlo al Senado, y Sánchez se lo prohibió. Pero ella insistió en que el CNI había informado al Gobierno y también los servicios de inteligencia de la policía y el Ejército.

Desclasificados los primeros informes del CNI quedó nítidamente claro que Sánchez había mentido, y que además del delito de alta traición le podrían imputar en el futuro el de crímenes contra la humanidad. Hay ciento cincuenta muertos en el mar, sesenta niñas violadas, casas asaltadas, tiendas arruinadas, playas mugrientas y una ciudad invadida y tomada, con sus habitantes aterrados y encerrados en sus casas, mientras el Gobierno se dedica sólo a atender a los invasores, que atacan hasta a nuestros militares.

La foto de la Casa Real y el pánico del Gobierno

Y entonces llegó la foto. Distribuida por la Casa Real, se ve a Felipe VI, de uniforme, con los jefes de los tres ejércitos y la ministra de Defensa. No se avisó a Sánchez. Se suponía que era una visita de trámite, pero ver a la cúpula militar con "la pájara que duerme de pie y de uniforme", lo puso de los nervios. Como Sánchez no dejó que el Rey fuera a Ceuta, ya que, según la Constitución, sus actos deben estar refrendados por el Gobierno, el Rey hizo un comunicado, cuando el Gobierno callaba, condenando la invasión, invitó a Vivas a Marivent y posó con él, que dijo que el Rey iría a Ceuta. El déspota replicó en las Cortes que iría "cuando fuera el momento", o sea, cuando le dé la gana. Y como la situación en Ceuta ha ido cada día a peor, las relaciones de Moncloa y Zarzuela han pasado de malas a horrorosas.

Y Carles Francino, que ha heredado las gafas de Angels Barceló, se lanzó al ataque contra la Corona y los jueces, al modo de Sánchez. En un editorial leído, no fuera a equivocarse, sobre las "anomalías" que él observa en la actualidad (o que le observan a él) hay dos que necesitan explicación: la foto del Rey, los militares y la ministra "sin la presencia del presidente del Gobierno", y la decisión del Supremo de suspender la Ley de Nietos "privando del derecho al voto que otorga la Ley de Memoria Democrática".

Lo segundo es falso, pero el vocalista de Oughurlian habla de oído, y repite el argumentario de Rubio regurgitado por Sánchez. Es una de las víctimas de la falta de comprensión lectora que lamenta el informe PISA. Si hubiera tenido el decoro de leer el texto del Supremo habría visto que en ningún momento habla de la Ley de Memoria Democrática que Sánchez dejó redactar al partido de la ETA, y en la que la dictadura dura hasta 1983. Sólo trata de la disposición añadida por Sofía Puente -la del Oskargután- que ella misma reconoce ahora como error -está en los tribunales- y en la que declara exiliado al que, por lo que fuera, salió de España hasta 1955. El empeño prevaricador en alterar el censo, sin control alguno, para que voten a Sánchez dos millones y medio de tíos que ni han pisado España, es tan grosero -Salazar "Bragueta Caída" es el gestor en Buenos Aires- que el Supremo ha suspendido cautelarmente, y, salvo que prevarique, cancelará la ocurrencia delictuosa de Sofía Puente. Eso es lo suspendido, y no la Ley, que debería derogarse -y se derogará- si hay elecciones y cae el Gobierno.

Las responsabilidades de los militares y el Jefe del Estado

Pero lo que más preocupa a Sánchez es la foto, porque ve juntos al Jefe del Estado, la cúpula militar y su ministra de Defensa, que es la que al desclasificar los informes del CNI lo ha dejado por embustero y por traidor. Es evidente que tuvo noticia de la invasión y decidió tolerarla y ampararla, y se fue de vacaciones para no estorbar al Sultán. Eso lo hace reo de un montón de delitos de la máxima gravedad: más de cien muertos, docenas de niñas violadas, ceutíes asaltados en sus casas y en sus calles, y una ciudad española destruida, a la que se predica sumisión (que eso significa Islam).

Pero es que, además del CNI y del jefe de gabinete del delegado del Gobierno en Ceuta, que reporta directamente a Marlaska y éste a Sánchez, se ha publicado que el Ejército, por sus propios informes, se acuarteló, para actuar cuando se lo mandaron, tres días antes de la invasión. Y lo pararon. Esto plantea un problema grave de responsabilidad a las FAS, a Defensa y al propio Jefe del Estado, atrapados entre la letra del la ley y su espíritu. Al preguntarle los masajistas de TVE por la foto, como él les había ordenado, dijo: "uh, ejem, uh, por supuesto que el Rey tiene que estar informado". No molesto por compartir la responsabilidad con los militares y el Rey, sino porque Robles no le avisó de que iba a contarles lo que, en rigor, ya sabían.

Por lo visto, para Sánchez, el bolichico Ughurlian y el vate Francino, el presidente del Gobierno debe estar presente cada vez que se reúna gente de uniforme, a ver qué trama. Lógico: la invasión de Ceuta y la traición de Sánchez evoca el Supuesto Anticonstitucional Máximo, como en el 23F y el 1-O. En realidad, es mucho más grave. Nunca un Gobierno se alzó tan decididamente contra la nación, la ley y la legalidad que juró defender. Lo que vaya a pasar no lo sabemos; los delitos de Sánchez los comprobamos; los acontecimientos, siendo gravísimos, sólo pueden de momento, ir a peor.