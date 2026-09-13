Óscar Puente manipula unas imágenes para atacar a Libertad Digital

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha vuelto a utilizar las redes sociales para atacar a Libertad Digital. En esta ocasión, el ministro de Transportes ha recurrido a un recorte de las imágenes publicadas por este periódico para intentar presentar como falsa una información sobre la actuación de Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida durante el Gran Premio de España de Fórmula 1 celebrado en el Madring.

Libertad Digital informó de que la presidenta de la Comunidad de Madrid y el alcalde de la capital habían auxiliado a un espectador que había sufrido un accidente durante la jornada. La información iba acompañada de varias imágenes que mostraban la escena.

En una de ellas aparece Ayuso agachada junto al espectador accidentado, interesándose por su estado. A su lado, aunque no es visible en la imagen, Almeida también permanece agachado. En la otra imagen, la presidenta madrileña y Almeida aparecen de pie mientras los servicios de emergencia atienden al herido.

Ayuso, agachada junto al hombre accidentado.

Puente ha compartido el contenido de Libertad Digital en su perfil de X, pero ha recortado precisamente la parte de la publicación en la que aparece Ayuso agachada junto al accidentado. De este modo, únicamente queda visible la otra imagen, en la que Ayuso y Almeida permanecen de pie mientras los servicios de emergencia atienden al espectador.

El ministro acompaña el recorte con un comentario que pretende ridiculizar a este periódico: "A quién vas a creer, a tus ojos o a Libertad Vegetal?"

La maniobra de Puente cae en una manipulación de la realidad fácilmente verificable. Tanto en la noticia como en el mensaje publicado en redes por este periódico muestran ambas imágenes. El ministro, sin embargo, ha eliminado del contenido compartido la fotografía que resulta relevante para entender la secuencia completa y ha utilizado únicamente la segunda imagen para tratar de desacreditar la información.