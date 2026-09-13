Patxi López justifica la inacción en Ceuta: "Hubiese habido centenares de muertos"

Fiel a las consignas y al relato empecinado en negar la realidad de Ceuta, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, acudió ayer a La Sexta para afirmar que "de ninguna manera se alertó del número, de la magnitud y de la intensidad" de la entrada masiva que se produjo el 30 de julio. Pese a que cualquiera puede ver con sus propios ojos que los documentos sí alertaron de la invasión en Ceuta, según López, los informes manejaban riesgos "bajos o medios" y ninguno anticipaba una operación de semejante dimensión.

López se enquista en la versión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pese a que un documento del Ejército fechado el 30 de julio consideró "muy probable" que ese mismo día se intentara "una entrada masiva de migración irregular" aprovechando la celebración del Día del Trono en Marruecos.

Es más, el CNI había trasladado el día anterior a responsables de la Guardia Civil información sobre un posible intento de entrada "a nado y salto a la valla" coincidiendo con el Día del Trono. La comunicación se produjo cuando todavía faltaban horas para que comenzara la avalancha.

Según ha explicado, en ninguno de los informes existe "una alerta para esta magnitud". Incluso algunas hablan de riesgo bajo o medio, como mucho", ha señalado, para después defender que, de haber conocido la magnitud, "se hubieran adoptado otra serie de decisiones".

"Si se hubiera dicho que hay posibilidad de que entren 80.000 personas, se hubieran adoptado otra serie de decisiones, aunque ninguna hubiera sido ir con armas, con el Ejército, Policía o la Guardia Civil a impedir ese asalto porque entonces hubiese habido centenares de muertos", ha afirmado.

El argumento, ya utilizado por Pedro Sánchez durante su comparecencia en el Congreso, trata de justificar la inacción como una decisión humanitaria. Pero tropieza con una realidad difícil de esquivar: hubo 82 muertos sólo del lado español debido al descontrol en la frontera.

La disyuntiva que plantea López resulta así bastante más cómoda que la realidad: como si las únicas alternativas hubieran sido dejar entrar a decenas de miles de personas o abrir fuego contra ellas. Entre ambas posibilidades existía, evidentemente, todo un abanico de medidas de prevención, refuerzo y control fronterizo que precisamente sirven para evitar que una situación de este calibre llegue a producirse.

Niega que haya "inseguridad alarmante" en Ceuta

Preguntado por si el Gobierno tardó en reaccionar y si el presidente del Ejecutivo tendría que haber cancelado sus vacaciones, López ha defendido que Sánchez "por mucho que estuviera en un destino vacacional, no dejó ni un minuto de estar conectado en este asunto" y ha reivindicado que "no solo se reforzó la seguridad con más agentes", sino que también se han buscado espacios para tramitar los expedientes "uno por uno" y se han destinado recursos para ayudar a la economía ceutí.

López también ha defendido que la sensación de inseguridad "subjetiva" que atribuye el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a la población ceutí conviva con datos que, según ha dicho, "no dicen que se esté viviendo una situación de inseguridad alarmante" en la ciudad.

Por otra parte, ha reprochado a las comunidades autónomas gobernadas por el PP que no colaboren en la acogida de menores inmigrantes. "¿Qué están haciendo las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular para ayudar a resolver esta crisis?", ha preguntado, para después afirmar que "la única que ha salido" a mostrarse dispuesta a recoger menores "ha sido Navarra", donde gobierna en PSOE.

El portavoz ha afirmado además que quienes deberían dimitir son "todos los que en lugar de dar soluciones a esta crisis, buscan aprovecharse de ella".