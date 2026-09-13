A sus órdenes, Mohamed VI: estado de excepción en Ceuta

"¿Por qué no se deporta a los inmigrantes irregulares, a pesar de que el Gobierno marroquí se ha comprometido oficialmente a readmitirlos? ¿Por qué se mantiene a los menores no acompañados alejados de sus familias, cuando Marruecos ha solicitado urgentemente su retorno? Eso expresa el comunicado emitido por el Gobierno de Marruecos hace unos días.

Si esto es lo que ha dicho oficialmente el Majzén alauita, ¿por qué no se satisface tan humanitario deseo y se pone en la frontera a todos los inmigrantes ilegales, menas o no, y se reclama al país vecino que, conforme a sus deseos, abra sus puertas para dar acogida a quienes irregular e invasivamente penetraron en Ceuta, esto es, España, el pasado día 30 de julio, con luz, taquígrafos y prensa internacional? ¿Qué lo impide?

Es evidente que cuando se observa lo que ha ocurrido y sigue ocurriendo en Ceuta, ciudad española y europea desde hace siglos, comprende uno muy bien la desesperación de unos caballas que han perdido su vida civil, sus libertades, sus derechos, su convivencia, su poder municipal, ahora incapaz de hacer cumplir sus ordenanzas, y su calidad de españoles y europeos por la impotencia, o algo peor, de sus instituciones de hacer cumplir la Ley y defenderlos.

Sólo hay dos opciones realistas. O se aceptan los hechos consumados y se obliga a sus habitantes a asumir un ceuticidio rápido o lento según los planes de Rabat; o Ceuta aguanta, España se levanta, y se adoptan las decisiones imprescindibles y contundentes para que la vieja y convivencial Septa vuelva a ser dueña del destino que eligió libremente en 1640, en que escogió ser española antes que portuguesa. ¿Marroquí? Nunca. Es que ni siquiera existía algo así, que Marruecos procede del Marrakech almohade.

Aunque el mensaje del Gobierno marroquí sea una maldita mentira, una más, y la propaganda del Gobierno español sea más que una mentira, una inmundicia, una vergüenza, haciendo creer que Marruecos no ha tenido nada que ver con la invasión de julio, hay dos preguntas que nadie responde. A ver, ¿cómo y por qué entraron los miles de magrebíes en Ceuta el pasado 30 de julio? Y la segunda, ¿cómo y por qué no han sido expulsados de España todos los que entraron de forma ilegal e invasora?

El caso es que Ceuta ya no puede más. Los ceutíes están al borde de la defensa propia y de tomarse la justicia por su mano, algo que el Gobierno español y la Uniión Europea pueden impedir de manera fulminante, pero no quieren. ¿Hay instrumentos legales y constitucionales para devolverle a Ceuta su seguridad, su convivencia, sus costumbres, sus derechos, sus libertades y su autonomía? Claro que los hay.

Leí hace poco la propuesta de mi admirada Guadalupe Sánchez Baena. En su artículo del pasado 2 de septiembre en The Objective, desvelaba por qué Pedro Sánchez ha preferido declarar la invasión de Ceuta como situación de interés para la Seguridad Nacional, no sólo más cómoda para seguir disfrutando de sus vacaciones, sino blandida como una medida que no suspendía derechos ni libertades a los ceutíes como si tales bienes cívicos no hubieran sido destrozados por los invasores desde el 30 de julio.

¿Por qué no se ha declarado el estado de excepción en Ceuta? Porque, dice Guadalupe Sánchez, declarar el estado de excepción supondría confesar que Ceuta sufre "una gravísima alteración del orden público y la seguridad" y además, una emergencia asistencial.

Dice el artículo 13 de la Ley Orgánica 4/1981, que regula los estados de alarma, de excepción y de sitio, que "cuando el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, el normal funcionamiento de las instituciones democráticas, el de los servicios públicos esenciales para la comunidad, o cualquier otro aspecto del orden público, resulten tan gravemente alterados que el ejercicio de las potestades ordinarias fuera insuficiente para restablecerlo y mantenerlo, el Gobierno, de acuerdo con el apartado tres del artículo ciento dieciséis de la Constitución, podrá solicitar del Congreso de los Diputados autorización para declarar el estado de excepción". ¿Acaso no es exactamente eso lo que pasa en Ceuta?

¿Por qué no se ha declarado ninguno de los tres estados contemplados? Porque da el control de la situación al Parlamento y porque se respondería con seriedad nacional la intromisión marroquí, algo de lo que se ha huido desde el primer momento negando la responsabilidad de Mohamed VI y su gobierno en la invasión de España, a pesar de las evidencias, pruebas e informes en contra.

Pero ahora es el Gobierno marroquí el que exige la devolución de todos los invasores, menas o no, del pasado día 30 de julio. ¿Cómo va a conseguirse tal cosa si no es declarando un estado de excepción que permita a las autoridades y Fuerzas de Seguridad buscar, reunir y llevar escoltados a la frontera a todos los asaltantes de la ciudad hasta su entrada en Marruecos?

¿O es que, por las razones que sea, el Gobierno español prefiere que los agresores de Ceuta, menas o no, se queden en la ciudad o en la península a pesar del grave daño a la población ceutí y a la Seguridad Nacional? Si Marruecos lo pide, ¿por qué Pedro Sánchez no quiere hacerlo? Estado de excepción en Ceuta, ya, para satisfacer a Rabat, claro.