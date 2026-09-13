Varapalo al DAO Manuel Llamas: las purgas en la UCO apuntan a un delito de prevaricación

La documentación judicial entregada al juez Pedraz ha confirmado lo que puede ser un nuevo problema para el DAO Manuel Llamas, imputado en el caso Cloacas tras ser señalado como una de las personas que habría ordenado a miembros de la UCO ponerse de perfil en las investigaciones judiciales a miembros del PSOE, del Gobierno o de la familia de Pedro Sánchez.

Esa documentación confirma que las hojas de información reservada que se abrieron para castigar a los guardias civiles de la UCO díscolos son actos con plena validez y, por lo tanto, pueden ser objeto de condena por prevaricación.

Lo cierto es que en plena ebullición de la cloaca, se abrieron hojas o diligencias de información reservada por parte de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Guardia Civil —liderada por el teniente general Manuel Llamas— con el fin de investigar a miembros de la UCO liderados por el teniente coronel Antonio Balas.

La defensa aseguró que una información reservada no constituye una sanción ni un expediente disciplinario formal en sí mismo, sino una herramienta de investigación interna previa destinada a esclarecer unos hechos concretos y determinar si procede o no archivar el caso o abrir un expediente sancionador.

La documentación

Pero la documentación en poder del juez Pedraz no dice eso. "En el ámbito de la LO 12/2007, el artículo 39.5 de la citada Ley Orgánica dispone que el órgano competente podrá acordar la práctica de una información reservada cuando resulte necesario para determinar las circunstancias del caso antes de decidir sobre la incoación del procedimiento disciplinario. Ese acuerdo no es una actuación material; no constituye una simple orden interna de servicio; tampoco es una mera diligencia de impulso. Se trata de una resolución administrativa dictada en ejercicio de una potestad legalmente atribuida. Además, despliega efectos jurídicos propios: inicia formalmente un procedimiento distinto del expediente disciplinario; habilita actuaciones de investigación; condiciona la posterior decisión de incoar o archivar; permite la recopilación de antecedentes que podrán incorporarse posteriormente al expediente disciplinario; genera derechos y deberes para la Administración durante su tramitación", señala esa documentación.

Por ello "reúne plenamente la definición clásica de acto administrativo como declaración de voluntad realizada por una Administración Pública en ejercicio de una potestad administrativa destinada a producir efectos jurídicos individuales", concluye.

"En definitiva, una vez admitida esa naturaleza procedimental, el acuerdo que decide su apertura deja de poder calificarse como un mero acto interno; es, en realidad, el acto administrativo de iniciación de un procedimiento administrativo autónomo", añade. Y la consecuencia práctica de todo ello "es que la resolución prevista en el artículo 39.5 de la Ley Orgánica 12/2007 posee naturaleza de acto administrativo y, por ello, queda sometida al régimen general del Derecho Administrativo: competencia, motivación cuando proceda, control jurisdiccional indirecto y sometimiento a los principios del artículo 103 CE y de la Ley 39/2015".

Dicho más claramente: "Esto conlleva que, si se llegara a acreditar que la misma resulta ser una resolución arbitraria y manifiestamente injusta en contra del interés público, deberíamos entrar a valorar si la misma integra el delito de prevaricación del art. 404 CP".