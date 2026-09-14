Carlos Cuesta denuncia un plan del Gobierno para "demoler la democracia" e insiste en el colapso de Ceuta

Carlos Cuesta ha lanzado un duro alegato contra la gestión del Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez, en el programa La Noche de Cuesta. Durante su intervención, desgranó lo que considera un ataque continuado a las instituciones del Estado, alertó sobre el deterioro crítico de la seguridad en Ceuta y arremetió contra las declaraciones de miembros del Consejo de Ministros dirigidas a los jueces, los medios de comunicación y la Monarquía.

El periodista estructuró su análisis en torno a cuatro grandes ejes: la situación fronteriza en la ciudad autónoma, la tensión entre el Poder Ejecutivo y el Judicial, los ataques a la libertad de prensa y el conjunto de reformas legislativas que, a su juicio, buscan alterar la representatividad democrática en España.

Deterioro de la seguridad y crisis sanitaria en Ceuta

Cuesta dedicó la primera parte del espacio a la situación de Ceuta, señalando que la realidad en la ciudad autónoma es de un progresivo agravamiento en materia de orden público y salud: "Las enfermedades contagiosas campan a sus anchas".

Según expuso, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se enfrentan a un escenario marcado por la falta de respaldo legal para el ejercicio de sus funciones: "Nuestras fuerzas siguen siendo fuerzas desarmadas en Ceuta. ¿Saben por qué? Porque no saben si tienen respaldo legal (…). Como hagan uso de un arma, posiblemente sea la medida de la que más se tengan que arrepentir porque les va a caer de todo como si fueran auténticas hienas".

El comunicador denunció un repunte de violencia con agresiones mediante armas blancas de grandes dimensiones y alertó del desbordamiento del sistema de atención médica: "Los ataques ya no son con navajas o con cuchillos [...]; la policía en estos momentos se está incautando directamente de machetes al más puro estilo de banda latina. Las peleas son a machetazo limpio".

Asimismo, transmitió el malestar existente entre los efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil destinados en la zona, que aseguran sentirse desprotegidos institucionalmente. "El comentario generalizado dentro del Cuerpo Nacional de Policía y el de la Guardia Civil es: "Esto nos lo están haciendo a adrede [...] para que la cesión política que él [Pedro Sánchez] ha hecho se confirme ya y efectivamente Marruecos se quede con Ceuta"".

Tensión institucional y críticas a las manifestaciones de Óscar López

En el ámbito político, Carlos Cuesta reaccionó a las recientes declaraciones del ministro Óscar López tras el dictamen del Tribunal Supremo que frenó cautelarmente una iniciativa parlamentaria del PSOE.

El periodista reprochó al ministro el empleo de conceptos propios del ámbito antiterrorista y de la inteligencia policial, como el de "lobos solitarios", para referirse a estamentos del Poder Judicial: "Ha utilizado terminología terrorista este señor Óscar López. Lobos solitarios es la terminología con la que distintas fuentes de inteligencia suelen denominar a las unidades yihadistas".

El director del programa enfatizó que la función de la magistratura se limita a la aplicación de la ley ante los diversos procesos judiciales abiertos en el entorno del Gobierno, rechazando que exista cualquier tipo de injerencia para subvertir el mandato de las urnas: "Los jueces no quieren cambiar nada, los jueces quieren atajar la delincuencia. Punto. Resulta que en torno a este gobierno hay 15 casos de presuntos delincuentes por todas partes. El problema no son los jueces, son los delincuentes".

"En democracia se quitan gobiernos, es que no se han debido enterar. Han debido pedir a Amazon Prime tantos chándales venezolanos que se han debido creer que efectivamente ya son dictadores de facto", comentó.

Polémica mediática sobre el Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid

Durante el editorial se abordó también el cruce de acusaciones con el ministro de Transportes, Óscar Puente, a raíz de una información publicada por el diario Libertad Digital. La pieza mostraba a los dirigentes autonómicos y municipales madrileños, Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida, prestando auxilio a un asistente que sufrió un desvanecimiento durante la presentación del evento automovilístico.

Cuesta acusó al ministro de tergiversar el metraje para descontextualizar la actuación de los representantes públicos y criticó la cobertura mediática ofrecida por los medios públicos respecto a la organización de la prueba deportiva en la capital. "¿Qué hace Óscar Puente, el mentiroso crónico? Recorta la noticia, quita la parte en la que están volcados con la persona que ha tenido el desvanecimiento, publica la parte en la que ya están de pie (...). ¿A quién vamos a creer, Óscar Puente? ¿A los 46 muertos de Adamuz o a tus mentiras sobre la inversión en los trenes?".

Acusaciones de alteración del censo y debilitamiento de las instituciones

Para concluir, el comunicador detalló una batería de decisiones políticas que, según sostiene, forman parte de un plan sistemático para perpetuarse en el poder sin someterse a la alternancia democrática.

Entre ellas, citó la aprobación de la Ley de Memoria Democrática (en su vertiente sobre la concesión de nacionalidad), las regularizaciones masivas de migrantes, las amnistías e indultos a los líderes del proceso independentista catalán y la política penitenciaria respecto a presos de la banda ETA. "La ley de nietos era cambiar el sistema. Es hacer que gente que no tiene una implicación con España pase a votar para diluir el voto de los españoles", señaló sobre cambios.

"La ley de amnistía es la inaplicación del Código Penal para determinados socios de Pedro Sánchez. Que para ellos los delitos fuesen gratis, y además delitos de golpismo y de atentado directo contra la Constitución", añadió.

Cuesta denunció asimismo el progresivo control del Ejecutivo sobre organismos clave de supervisión y control estatal —como el Tribunal Constitucional, la Fiscalía General, el Banco de España, el INE y la televisión pública—, así como los reiterados cuestionamientos hacia el papel institucional de la Monarquía Parlamentaria. "Han invadido todo: Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas, Banco de España, INE, Fiscalía, Abogacía del Estado, RTVE... ¿Esto no es una violación del sistema? Claro que lo es", continuó.

"No han llegado para someterse al escrutinio de las urnas (...). Han llegado para quedarse. Y si por el camino se tienen que cargar la democracia, que nadie tenga ni la más mínima duda: harán todo lo posible por cargarse la democracia", finalizó.