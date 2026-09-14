Ketty Garat: "Estamos ante algo muy gordo, es una trama de corrupción geopolítica"

La posible imputación del PSOE por presunta financiación ilegal, la gran línea roja después de muchas que puso Gabriel Rufián para dejar de apoyar al Gobierno de Pedro Sánchez, sería solo "la punta del iceberg" de toda una gran trama de corrupción que ha desbordado las fronteras de España. Esta aseveración la ha sostenido la periodista Ketty Garat en el programa Es la Mañana de Federico de esRadio, donde ha presentado su libro Todos los hombres de Sánchez. Cómo se organizó la mayor trama de corrupción de la historia de la democracia en España.

Garat, que actualmente publica en el diario ABC tras pasar por Libertad Digital y The Objective, ha contado cómo hay figuras poco conocidas que han estado en los entresijos del poder socialista. Una de esas figuras es Ángel Martín Peccis, exembajador de España en Cuba. Según la periodista, este profesor de filosofía dedicado a los fondos de cooperación es una "figura fundamental" en la lucha entre los "comisionistas y lobistas" del PSOE. Peccis conocía a José Luis Ábalos del "mundo oscuro" de la cooperación internacional.

Es un ejemplo de "las compañías" de los líderes socialistas que "nos llevan a entender cómo en un informe de la UCO aparece una vivienda de Ábalos en Colombia en una zona en la que solo viven narcotraficantes y miembros de las FARC". Sobre Peccis, Ketty Garat ha añadido que "Zapatero media para hacerle embajador en Cuba", por lo que "esta persona es crucial, es un peón de Zapatero en Sudamérica", y es algo que "apenas ha tenido repercusión". En este sentido, ha contado que Mariano Jabonero, presidente actual de la OEI, ha iniciado una cacería para descubrir a la fuente de esta información.

De América a Marruecos

Las últimas informaciones que está publicando Ketty Garat en el diario ABC están relacionadas con Mehdi Hijaouy, ex número dos de los servicios secretos marroquíes. La periodista ha contado que, antes de desaparecer, "fue a la Audiencia Nacional y el fiscal jefe rechazó y bloqueó su testimonio. Quien debe perseguir el delito y ser proactivo lo que hace es taparlo y ni siquiera abre diligencias". "Es muy importante porque no solo conecta con Iberoamérica sino con Marruecos. Estamos ante algo mucho más grande y mucho más gordo de lo que pensamos", ha explicado.

En este sentido, ha reiterado que "estamos ante algo muy gordo que va a estar muchos años en los tribunales. Es una trama de corrupción geopolítica". Ketty Garat ha asegurado que, de toda la corrupción que rodea al PSOE, "el chocolate del loro, una pequeñísima parte y la punta del iceberg es la financiación ilegal" del partido.

Sobre la reacción del Estado ante la corrupción institucional del sanchismo, ha dicho que "existe una convicción profunda en todos los estamentos de la sociedad de que este Gobierno es un peligro para la democracia". La periodista ha destacado que "hay mucha gente que ha llegado tarde y se ha caído del guindo" y que en las FFAA "hay tensiones que deberían haber forzado la dimisión de toda la cúpula" después de asuntos como la invasión marroquí de Ceuta permitida por el Gobierno socialista.

Ketty Garat ha dicho que la de Ceuta ha sido "una invasión territorial ante la que no se actúa, se es cómplice y se está hablando de reparto de cuotas de inmigrantes como si fuera normal". En este sentido, ha dicho que "ha llegado mucha gente a la trama de corrupción arrastrando los pies" y que en las instituciones hay "muchos topos que intoxicaban para simular que no estaba pasando lo que estaba pasando. Mucha gente que nos decía que era mentira" lo que se iba publicando y que se ha demostrado que era cierto.

La periodista cree que "ha llegado el momento de que el Estado se defienda y que lo haga con mayor contundencia. España no es Venezuela, pero podría llegar a serlo y las situaciones desesperadas exigen medidas desesperadas". En este punto ha apelado a "gente con agallas, coraje y honor" dentro de las instituciones. Ha dicho que "Ceuta es un polvorín y los militares tienen la orden de no hacer nada", algo que está provocando el malestar dentro de las FFAA. "Creo de verdad que por mucho menos ha habido militares que se han ido. Es una manera de plantar al Gobierno y decirles que no son cómplices de lo que se está haciendo en Ceuta", ha apuntado.

¿Qué había en el móvil de Sánchez?

Uno de los asuntos que ha comentado la periodista es el cambio de la política internacional del Gobierno después del robo de la información de los móviles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; su mujer, Begoña Gómez, y otros miembros del Ejecutivo como el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, o la de Defensa, Margarita Robles, por la inteligencia marroquí gracias al programa Pegasus. Ketty Garat ha explicado que la primera que lo notó fue la exministra de Exteriores purgada, Arantxa González-Laya. "La cabeza de Laya es el pago del cambio de la política internacional con Marruecos con Brahim Ghali", ha contado la periodista.

"No sé lo que hay en el móvil de Pedro Sánchez, creo que lo sabe muy poca gente. Es muy importante no especular. Yo sé quién tiene la información, cómo se hizo el operativo y a quiénes se les hizo. Eso llevó al giro histórico de la política internacional de España. Creo que en algún momento (Mehdi Hijaouy, ex número dos de los servicios secretos marroquíes) lo hará, mostrará el contenido", ha explicado Ketty Garat.

Los hombres que le quedan a Pedro Sánchez

La periodista ha contado que al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le quedan "muy pocos" hombres de extrema confianza porque "está solo". Ha señalado que actualmente "muy pocos se atreven a decirle las cosas porque Moncloa es un régimen de terror. Le queda muy poca gente, algunos de ellos son personas que se cuidan de no salir en los medios. Los hombres en la sombra son los del tridente que siempre ha estado en el PSOE, que siempre ha mandado. Es el trío: Óscar Puente, Óscar López y Antonio Hernando".

Sobre el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero ha recordado que en el inicio "no estaba con Sánchez, estaba con Susana Díaz, pero vira y se va sumando a Sánchez". Ha contado que a Sánchez "en 2016 se lo carga el movimiento en el que estaba Zapatero y no es hasta 2019 cuando empieza a virar viendo que está fuera de negocios internacionales. Es un advenedizo porque los corruptos eran Cerdán, Ábalos, Koldo… los titulares. Después es la operación para forzar la salida de Ábalos y volver". Todo se enmarcaría dentro de "esa lucha entre comisionistas y lobistas".

En este sentido, Ketty Garat ha añadido que "Sánchez es una persona que lucha por su supervivencia política y permite a un determinado grupo de corruptos actuar o algo más y después cambia de corruptos para seguir en la Moncloa". Ha asegurado que "Zapatero está condenado" porque "Víctor de Aldama habría aportado material probatorio" y que de todas las corruptelas que se le imputan al expresidente socialista, Plus Ultra es una pequeñísima parte de todos los negocios que ha tenido. La periodista ha finalizado diciendo que las "relaciones que tenía Zapatero en Venezuela serán la parte capital" de su caída. Será algo que "va a llevar muchos años" y hay que "centrarse en lo importante y seguir investigando y es lo que tiene que hacer la Justicia. Veremos a ver qué pasa con Sánchez".