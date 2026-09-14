La trola más hilarante de Tezanos: con Ceuta invadida los españoles están menos preocupados por la inmigración

No ha habido sorpresa: el Barómetro de septiembre del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) mantiene al PSOE como partido más votado, si bien es cierto que reduce la ventaja que el organismo que preside el socialista José Félix Tezanos otorgaba a los socialistas en sus anteriores sondeos. Los de Pedro Sánchez obtendrían un 31% de los votos si se celebrasen ahora elecciones generales, es decir, entre cinco y seis puntos más de los que le dan las encuestas de la mayoría de empresas demoscópicas. El PP, por su parte, estaría en el 25%, entre 6 y 8 puntos menos de la banda en la que se mueve en los sondeos serios.

Aun así, comparativamente el resultado no es bueno para el PSOE, ya que supone una caída de dos puntos respecto al barómetro de julio, mientras que los populares avanzan cuatro décimas. De esta forma, la distancia entre ambos partidos queda en 5,5 puntos, un margen entre ambos partidos bastante parecido al que otorga la media de encuestas, solo que al revés: en todas las demás –repetimos: todas– son los populares los que llevan ventaja.

La tercera posición corresponde a Vox, que ha ganado terreno: alcanza el 16,6% de los votos, 1,3 puntos más que en el anterior barómetro. Mientras, Sumar baja hasta el 5,7%, su peor resultado de la legislatura, y Podemos, en cambio, mejora hasta el 3,7%.

La inmigración preocupa menos

Sin embargo, si bien los datos de intención de voto son directamente un chiste, hay un aspecto en el que el Barómetro es todavía más increíble: con un trabajo de campo realizado entre los días 1 y 4 de este mes y con la situación tras la invasión de Ceuta al rojo vivo y ocupando todas las portadas, la preocupación de los españoles por la inmigración ha descendido de forma notable.

De hecho, ha pasado de ser el segundo principal problema a ser el tercero: sólo un 19,7% de los entrevistados lo menciona como una de sus principales preocupaciones, cuando ese porcentaje era de un 23,4% en el estudio de julio, antes de que estallase la crisis en la ciudad autónoma.

Por delante de la inmigración sigue la vivienda, mencionada por un 37,5% de los encuestados y ahora también la crisis económica, que preocupa a un 21,6%, mientras en julio sólo lo hacía a un 17,3%.

Meloni antes que Mohamed VI

El cuestionario que el CIS ha planteado a sus entrevistados incluye una categoría específica sobre la situación en Ceuta y Melilla en la que no se habla en ningún momento de la situación de la ciudad o del retorno de los invasores, pero sí se incluyen preguntas formuladas desde un punto de vista cuanto menos llamativo como "¿qué importancia cree Ud. que tienen el entendimiento entre España y Marruecos para garantizar la seguridad de las fronteras?" o "¿qué importancia cree Ud. que tiene en estos momentos mantener una política de amistad y buena vecindad entre España y Marruecos?".

Además, también se pregunta si hay "países, líderes y/o actores mundiales que están intentando crear problemas o malentendidos que puedan afectar a las relaciones entre España y Marruecos" –a lo que la respuesta mayoritaria es un sí– y cuáles son esos "países, líderes y/o actores mundiales". La respuesta a esta pregunta también es, por decirlo de una forma suave, llamativa: EEUU, Marruecos e Israel son los principales culpables, pero en cuanto a actores concretos Donald Trump y Netanyahu se llevan la palma y, lo más divertido, hasta Giorgia Meloni es citada por casi cinco encuestados más que el propio Mohamed VI.