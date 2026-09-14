Las llamadas a Emergencias en Ceuta confirman la inseguridad y el miedo que padece la ciudad

El Partido Popular ha informado en rueda de prensa del incremento de llamadas al 112 que se ha producido en Ceuta, en comparación con el mismo mes del año anterior. Una prueba, según aseguran, de que la inseguridad en Ceuta es real y "no una percepción", como intenta hacer ver el Gobierno. El portavoz, Borja Sémper, ha desgranado los datos que evidencian la saturación y el caos que padece la ciudad.

Según ha explicado, este mes de agosto se han registrado 5.233 expedientes de seguridad ciudadana, mientras que el año pasado fueron 568; los allanamientos de morada han pasado de 10 a 600; los intentos de intromisión en el Puerto se han incrementado de 57 a 1.163; las alteraciones del orden público han pasado de 32 a 326.

"Los expedientes de seguridad ciudadana se han multiplicado por siete en un año, las alteraciones de orden público por diez, los intentos de entrar en el Puerto por 20 y los allanamientos de morada por 60", ha resumido Sémper en rueda de prensa, asegurando que "esto es lo que están sufriendo los ceutíes".

Tal y como explicó la vicesecretaria de Sanidad del PP, Carmen Fúnez, en Libertad Digital a mediados de agosto, las urgencias están completamente desbordadas y se ha pasado de atender una media de 100 personas al día a más de 350, con los profesionales haciendo jornadas interminables que superan las 100 horas semanales. Los refuerzos anunciados por la ministra Mónica García no se han podido materializar ante la falta de incentivos y la descoordinación existente.

Feijóo visitará Ceuta por cuarta vez

En pleno caos, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, acudirá el próximo lunes a Ceuta acompañado de una delegación de eurodiputados del PPE, incluido su presidente, el alemán Manfred Weber. Es la cuarta vez que visitará la ciudad autónoma en el último mes y medio, mientras el presidente Pedro Sánchez ha acudido sólo una vez, en las primeras horas después de la invasión. Además, el Parlamento Europeo debate esta semana condenar la invasión a petición del PP.

La visita de Feijóo junto a Weber tiene lugar en ausencia de todos los comisarios europeos, incluida la exministra Teresa Ribera. Tampoco el de Interior y Migraciones, Magnus Brunner, ha acudido, a pesar del interés que ha mostrado en la crisis desde el primer momento. Su presencia debe realizarse de manera coordinada con el Gobierno, dado el cargo institucional que ejerce en Europa y la suspicacia que levantaría acudir de forma unilateral sin el permiso del Ejecutivo.