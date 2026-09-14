Óscar López, desatado contra los jueces: "Hay salvapatrias que están haciendo lo imposible por derrocar a este gobierno"

El Gobierno presiona al Tribunal Supremo para que resuelva cuanto antes su decisión de frenar la inscripción en el censo electoral de los nuevos nacionalizados al amparo de la Ley de Memoria Democrática. El Ejecutivo eleva así el tono contra los jueces. Buena muestra de ello son las declaraciones del ministro para la Transformación Digital, Óscar López, que ha tachado de "salvapatrias" a los magistrados por adoptar esta decisión durante una entrevista en TVE.

"Hay salvapatrias que están haciendo lo imposible para derrocar a este Gobierno, lo están haciendo y a mi nadie me va a sacar de la cabeza aquel grito del señor Aznar de que el que pueda hacer que haga'", ha dicho López que se ha mostrado preocupado porque haya "lobos solitarios" en la judicatura y "sectores" que atienden la llamada del expresidente del Gobierno del Partido Popular.

En esa misma línea, el candidato a las primarias para liderar el PSOE de la Comunidad de Madrid ha arremetido contra el Supremo al calificar la medida de "salvajada" y un "atropello democrático". El Ejecutivo insiste, además, que existe un sector del Poder Judicial que "está haciendo lo posible para sacar al Gobierno". Y es que para el Ejecutivo, esta congelación de la norma es una "nueva provocación" y una "barbaridad", volviendo a denunciar a los jueces de "imparciales".

El Supremo ve en la Ley de Nietos un "peligro fundado, real y serio" de afectar a la "objetividad" de las elecciones. Lejos de asumir el varapalo judicial, el Gobierno ha optado por redoblar su ofensiva política y volver a agitar el fantasma de la derecha, acusando a PP y Vox de alimentar teorías "conspiranoicas" y de "perder los papeles".

Sin embargo, tanto Moncloa como Ferraz son conscientes de que ese voto exterior puede ser "determinante" para que Pedro Sánchez continúe al frente del Ejecutivo. En concreto, en una publicación el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en el año 2023 recogía que había nueve provincias cuyo último escaño en las elecciones de 2023 se jugaba en el exterior.

El Ejecutivo ha repartido el mismo argumentario entre sus ministros de insistir en que el Partido Popular ya no es un partido de Estado y acusar a los de Núñez Feijóo de haberse alineado con Vox. Moncloa llega a sostener que el PP ha roto con los "mínimos institucionales", mientras el Gobierno trata de contener la crisis de Ceuta y afronta los últimos compases de una legislatura marcada por la parálisis de la agenda institucional.