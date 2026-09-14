PP y Vox acercan posturas con Ceuta tras meses de tensión electoral: "No debemos desviar el foco de Sánchez"

La crisis de Ceuta ha propiciado un acercamiento entre PP y Vox a nivel político. Ambos partidos evitan desde hace días el choque directo para centrar todos sus esfuerzos en fiscalizar a Pedro Sánchez, según confirman a Libertad Digital. "No vamos a dar excusas para que se hable de nuestras disputas, el foco debe estar en el Gobierno", señalan.

La estrategia se ha analizado por separado en las direcciones de los dos partidos, donde admiten que existe una interlocución "fluida y permanente", especialmente después de que hayan pactado cinco gobiernos autonómicos. El punto de inflexión lo marcaron las elecciones de Castilla y León, donde Vox aspiraba a alcanzar el 20% de voto, pero se quedó por debajo.

Los electores dieron un mandato claro sobre cómo querían que fuera el equilibrio de fuerzas, y avanzaron lo que puede ocurrir a nivel nacional. En estos compases previos a las generales, que podrían ser en marzo, PP y Vox han limado asperezas, como quedó demostrado en las dos últimas intervenciones de Santiago Abascal en el Congreso.

Abascal evita el choque con Feijóo

El líder de Vox suele lanzar reproches al PP y a Alberto Núñez Feijóo, algo que no hizo durante el Pleno monográfico para abordar la crisis de Ceuta, ni en la última sesión de control. Sin nombrar siquiera al PP, apenas dijo que "sólo Vox parece dispuesto a llevar a Sánchez a juicio por traición, pero yo no desespero y confío que todas las fuerzas políticas reflexionen sobre ello". Misma idea que repitió en la réplica.

Lo ocurrido en sede parlamentaria venía precedido de dos convocatorias muy significativas: la manifestación frente al Ayuntamiento de Madrid y la que tuvo lugar frente al Parlamento europeo. Aunque no se pudo ver juntos a Feijóo y Abascal en la protesta de la capital, ambos estuvieron en el acto de la Puerta del Sol, como ocurrió en Bruselas con Esteban González Pons y Jorge Buxadé.

Un hecho insólito, dada la tensión permanente que existe entre ambos partidos en Europa, especialmente a través de las redes sociales. Aunque persisten las críticas entre los dos partidos en algunos asuntos, se ha rebajado mucho el nivel de intensidad desde que estalló la crisis, y todo se centra en critica a Pedro Sánchez. Ni siquiera se ataca ya a Juan Jesús Vivas por no romper con el PSOE.

"Sin complejos ni histrionismos"

El acercamiento se percibe también en las propuestas, muy similares en materia migratoria en estos momentos. Vox se congratula de que el PP rechace el reparto de menores, pida la expulsión de todos los inmigrantes y critique a Marruecos. "Nos copian", resumen. El PP alaba que Vox no adopte una postura "histriónica" sobre Ceuta y evite "las provocaciones del Gobierno, que busca agitar la calle".

Un ejemplo son las declaraciones del diputado José María Figaredo, que llamó a "cazar" a los que invadieron Ceuta. El PP evitó entrar en el asunto para no dar armas a la izquierda, mientras que Vox eludió hablar sobre el ático adquirido por la Comunidad de Madrid.

Ambos partidos reconoce, también, que existe una buena relación a nivel autonómico. Los roces de la primera etapa en la que gobernaron juntos parecen haber quedado atrás, y algunos barones del PP elogian la selección de perfiles técnicos y profesionales hecha por Vox en esta ocasión.

El objetivo del PP es "no dar miedo a los votantes de izquierdas", por dos motivos: evitar la movilización que busca Sánchez azuzando a la "ultraderecha" y atraer a parte de los electores descontentos. En Vox entienden que sus votantes no les piden ahora ir al choque con los de Feijóo.

Los de Abascal han rebajado también sus críticas anteriores al Rey Felipe VI, saliendo en su defensa frente a los ataques de Sánchez. "PP y Vox tenemos un trato de normalidad porque es muy importante para España", resumía Abascal el pasado viernes, en declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso.