Sánchez dice que el espionaje a su móvil que él mismo denunció es un bulo "para una serie de Netflix"

En las últimas horas, tanto Aitor Esteban como Irene Montero han alimentado la teoría del chantaje de Marruecos y la posibilidad de que el régimen marroquí disponga de información sensible sobre Pedro Sánchez tras el espionaje con Pegasus de su teléfono móvil y el de otros miembros del Gobierno en 2022. Preguntado por esta cuestión en la tercera entrevista que ha concedido desde el inicio del curso político, en esta ocasión en La Sexta, Sánchez ha despachado estas acusaciones como "bulos". "A lo mejor para una serie de Netflix están bien, pero la realidad se tiene que construir en base a hechos y no a bulos", ha ironizado el presidente mientras Ceuta afronta una crisis sin precedentes y el miedo se instala en las calles.

Sánchez ha optado así por ridiculizar una hipótesis que no sólo plantea la oposición, sino también algunos de sus propios socios parlamentarios. Acto seguido, el presidente ha aprovechado para reivindicar su política hacia Rabat y defender que lo más "inteligente" es mantener una "relación positiva y constructiva" con Marruecos "para resolver el problema". En cualquier caso, ha negado rotundamente que el espionaje mediante Pegasus esté condicionando su postura respecto al régimen marroquí.

"Nunca he dicho que nosotros no vayamos a hacer una respuesta contundente a Marruecos si se prueba que está detrás de lo sucedido el 30 y 31 de julio, pero a día de hoy no hay información que de una manera sólida plantee la autoría por parte de Marruecos de esta avalancha", ha asegurado el presidente tratando de ocultar su sumisión a Marruecos después de incluso temer una reacción tras la votación en el Congreso de los Diputados la concesión de la nacionalidad a los saharauis nacidos bajo administración española y a sus descendientes.

Sánchez se aferra así a la ausencia de pruebas concluyentes para descartar una implicación de Rabat y evita cualquier autocrítica sobre su respuesta ante la crisis, pese a que el Gobierno conocía el incremento de las llegadas y no reforzó la frontera. El presidente llega incluso a reclamar "paciencia" a los ceutíes mientras fija en final de año el horizonte para dar por resuelta la crisis.

Después de mes y medio, Sánchez ha situado tres objetivos para su Gobierno: reforzar la frontera, reubicar e identificar a todos los inmigrantes y conseguir que los ceutíes reciban una inyección económica.