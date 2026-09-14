Sánchez le promete a los ceutíes salir de esta crisis "más fuertes de lo que han entrado"

Pedro Sánchez promete a los ceutíes que saldrán de la crisis "más fuertes" de lo que entraron, pero admite que tendrán que esperar hasta final de año para que el Gobierno dé por resuelta una situación que ha disparado la alarma en las calles y ha puesto contra las cuerdas los servicios públicos de la ciudad autónoma. "Estoy convencido de que los ceutíes saldrán más fuertes de esta situación. Lo que estamos haciendo es identificar a todos los migrantes, y acortar los plazo administrativos para proceder a la protección internacional, o al retorno. El plazo que nos hemos dado es de aquí a final de año para resolver esta crisis en todas sus dimensiones", ha asegurado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su tercera entrevista desde el inicio del curso político, en esta ocasión en El Intermedio.

La promesa de Sánchez implica, en la práctica, prolongar durante al menos tres meses más la incertidumbre en Ceuta, mientras la ciudad afronta una situación límite en materia de seguridad y sanidad. El deterioro de los servicios públicos y el aumento de enfermedades infecciosas como la tuberculosis o la sarna han elevado la preocupación entre los ceutíes, mientras el Ejecutivo sitúa el final de la crisis en una fecha todavía lejana. Basta con mirar a la respuesta ofrecida tras la erupción del volcán de La Palma: años después de aquella catástrofe, todavía hay ciudadanos que denuncian no haber recibido las ayudas que les fueron prometidas.

Sánchez ha defendido su gestión de la crisis de Ceuta y ha vuelto a negar que existan pruebas que vinculen a Marruecos con lo ocurrido. "No hay información que pruebe que Marruecos esté detrás de lo sucedido en Ceuta". "Nunca he dicho que no vayamos a dar una respuesta contundente si Marruecos de verdad está detrás de lo sucedido. Pero no hay información que de manera sólida pruebe que Marruecos esté detrás", ha subrayado el presidente.

El jefe del Ejecutivo se escuda así en la falta de información concluyente para justificar la actuación de su Gobierno, pese a que el CNI había alertado del incremento de las llegadas de inmigrantes y el Ejecutivo no reforzó la frontera. Sánchez insiste en que se adoptó la decisión más "humanitaria", mientras la crisis se prolonga y sus consecuencias se hacen cada vez más visibles en la ciudad autónoma.

Y, una vez más, el presidente evita asumir cualquier responsabilidad por la gestión de la crisis. "No diría qué se ha hecho mal, es una crisis humanitaria que exige la fortaleza del Estado de derecho. Pido paciencia, empatía hacia los ceutíes y que el Estado trabaja para resolver esta crisis más pronto que tarde".