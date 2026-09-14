Sánchez va a La Sexta a desatar una cacería contra todos los que se atreven a hacerle frente

El presidente del Gobierno ha utilizado esta entrevista en un canal amigo para impulsar una cacería contra el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, al que le reprochan que no no reclame ayuda a otras comunidades autónomas y al Partido Popular. El jefe del Ejecutivo ha marcado incluso las diferencias entre la actitud de Vivas en la crisis de 2021 y la actual. "Yo sí he notado un cambio; en 2021 trabajamos codo con codo y en 2026 no ocurre lo mismo", ha asegurado Sánchez sobre la relación entre el Gobierno de Ceuta y el Ejecutivo central, mientras, en paralelo, Vivas ofrecía una entrevista en El Hormiguero.

Moncloa y Ferraz están volcados en desplazar el foco de la crisis de Ceuta y trasladarlo al Partido Popular, conscientes de que la gestión de esta situación puede tener un elevado coste electoral para el Gobierno. La estrategia pasa por convertir a la oposición en parte del problema y presentar sus críticas como una maniobra partidista. Sánchez ha resumido ese argumentario acusando a los partidos de la oposición de utilizar la crisis para "desgastar al Gobierno", el mismo discurso con el que el Ejecutivo trata de desacreditar las distintas causas judiciales que afectan al Gobierno, al PSOE y al entorno del presidente.

La ofensiva de Sánchez también ha alcanzado a la magistrada María Tardón. El presidente ha respaldado las palabras de su ministro Óscar Puente y ha alimentado las sospechas sobre la "imparcialidad" de determinados sectores del Poder Judicial. Para el Ejecutivo resulta "extraño" que la jueza pidiera al equipo investigador de la Policía Nacional que no trasladase a los mandos policiales las conclusiones del informe sobre la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta, al tratarse, según Sánchez, de "cuestiones relativas a la seguridad nacional". El presidente ha defendido esta posición recordando que, "el poder ejecutivo es el encargado de la seguridad nacional".

"Somos los primeros interesados en comprender qué es lo que ha sucedido porque lo que queremos es que no vuelva a suceder", ha asegurado Sánchez, mientras continúa rechazando las evidencias que aparecen en los documentos desclasificados por el propio Gobierno. En ellos consta que los servicios de inteligencia alertaron tanto a la Delegación del Gobierno como a las autoridades marroquíes del incremento de las llegadas. Pese a estos avisos, ninguno de los dos actuó para impedir la avalancha.

Caso Begoña Gómez y David Sánchez

El presidente del Gobierno ha vuelto a cargar contra la Justicia para salir en defensa de su hermano, David Sánchez, condenado a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación. Pedro Sánchez ha dicho que la sentencia será recurrida al considerarla "absolutamente incomprensible" y ha reclamado que el jurado de su mujer, Begoña Gómez, sea "ecuánime y haga justicia".

Sánchez ha vuelto a situar las causas judiciales que afectan a su entorno familiar en el marco de una supuesta ofensiva contra su Gobierno. Según el presidente, estos procedimientos estarían impulsados por el hecho de ser familiares del jefe del Ejecutivo y formarían parte de una estrategia de determinados sectores del Poder Judicial y de la derecha política y mediática para "derrocar" al Gobierno.