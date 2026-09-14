Tuberculosis, sarna y cinco médicos para 300 urgencias al día: la crisis sanitaria que asfixia a Ceuta

El presidente del Colegio de Médicos de Ceuta, Enrique Roviralta, ha vuelto a alertar sobre el deterioro de la situación sanitaria en la ciudad autónoma tras la invasión y ha asegurado que el sistema se encuentra en un punto crítico. En una entrevista concedida a La Noche de Cuesta, ha advertido del aumento de enfermedades infecciosas, del agotamiento del personal sanitario y del riesgo de que el hospital llegue a colapsar "desde dentro".

Roviralta ha explicado que ya hay seis personas ingresadas por varicela, aunque teme que en las próximas horas puedan detectarse nuevos contagios. El presidente del Colegio de Médicos ha recordado además la fuga reciente de un paciente con varicela contagiosa y ha señalado que resulta imposible conocer el alcance real de la transmisión debido a la falta de control epidemiológico.

Según ha denunciado, las condiciones en las que viven los miles de inmigrantes dificultan cualquier medida preventiva. "¿Qué tipo de prevención se puede hacer? Ninguna. ¿Qué tipo de vacunación se puede hacer? Ninguna", ha afirmado, recordando que también se han registrado casos de sarna e infecciones gastrointestinales.

A ello se suman, según ha indicado, dos ingresos por tuberculosis, uno de ellos correspondiente a un paciente con una elevada capacidad de contagio. Roviralta ha advertido de que el hacinamiento y las condiciones de insalubridad incrementan notablemente el riesgo de propagación de estas enfermedades.

Cinco médicos para atender 300 urgencias diarias

El presidente del Colegio de Médicos también ha corregido las cifras de personal sanitario disponibles en Urgencias. Ha asegurado que actualmente solo cinco médicos atienden un servicio que ronda las 300 asistencias diarias, una situación que se ha agravado por bajas médicas y renuncias de profesionales.

"Algunos ya han presentado su renuncia y otros se lo están planteando. No aguantan más", ha señalado. Además de la atención habitual a la población ceutí, ha explicado que los facultativos reciben continuamente pacientes trasladados en ambulancias y atienden numerosas infecciones de heridas y lesiones de arma blanca producidas en reyertas.

Roviralta ha revelado que representantes del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos visitaron recientemente Ceuta y comprobaron la situación. Según ha relatado, algunos profesionales "rompían a llorar" al comprobar unas condiciones que comparó con las vividas durante la pandemia, "pero multiplicadas por diez".

Reclama la activación de la sanidad militar

El presidente del Colegio de Médicos ha lamentado que, pese a las advertencias realizadas desde el inicio de la crisis migratoria, el Ministerio de Sanidad siga sin reconocer la gravedad de la situación. En este sentido, ha insistido en que Ceuta necesita refuerzos médicos inmediatos y ha vuelto a reclamar la activación de la Sanidad Militar para aliviar la presión asistencial.

"Nosotros lo que queremos son médicos", ha resumido, subrayando que, si no es posible atraer profesionales por las condiciones laborales de la ciudad, el Ejército podría prestar apoyo mediante un hospital de campaña.

Roviralta ha advertido además de que el escenario podría empeorar con la llegada de la campaña de gripe y otras enfermedades respiratorias. A su juicio, el problema no solo afecta a los pacientes, sino también a los propios profesionales sanitarios. "Esto puede implosionar, es decir, colapsar desde dentro. Que sean los médicos los que empiecen a caer física y moralmente y entonces quién va a atender a los pacientes", ha alertado.