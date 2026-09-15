Sánchez y Wyoming, reunión de viejas glorias

No veo nunca, pero nunca nunca, el programa del Wyoming, bastante duro es ya nuestro paso por este valle de lágrimas como para encima imponerme peajes de ese calibre. Lo he hecho esta noche por la entrevista con el presidente del Gobierno y para escribir esta columna, espero que aprecien el sacrificio que hago por ustedes y, sobre todo, las toneladas de vergüenza ajena que he tenido que soportar.

Ya antes de que el marido de Begoña Gómez apareciese en el plató la cosa apuntaba a lo más bajo: el monólogo del presentador del programa fue una avalancha de naftalina que ni un alud en los Alpes, desde los programas de José Luis Moreno en Murcia que no veía algo tan casposo, tan falto de gracia y tan sobrado de onanismo intelectual. Pero esperen, soy injusto en esto último: Moreno era mucho más modesto y no iba por la pantalla pavoneándose y diciendo gilipolleces de esa magnitud, era todo más sencillo y con muchas menos pretensiones. Por otro lado, el humor que hacía con los muñecos estaba, en su época, mucho menos caduco que el de Wyoming ahora, que el tío tiene la gracia en Montana.

Sin embargo, ese Sánchez que no puede –o no quiere– salvar a los ceutíes sí ha hecho todo lo posible por salvar al presentador y pseudohumorista: sus respuestas han sido tan evasivas y tan desvergonzadas que en ciertos momentos al propio Wyoming le ha entrado un poco de pudor y hasta ha hecho alguna repregunta. Insólito.

Lo mejor de la entrevista, para mi gusto, han sido los dos ceutíes a los que les han dado la oportunidad de preguntar. Lo han hecho, sobre todo uno de ellos, sin ningún miramiento. El presidente se ha movido un tanto molesto en su silla, ha puesto su sonrisa más condescendiente –esa con la que alguien que se considera a sí mismo muy importante se hace el bueno al tratar con lo que le parece el lumpen– y le ha dicho al improvisado reportero que "la pregunta que yo le haría a Antonio para responderle sería…" una pregunta con la que, por supuesto, no ha respondido a nada. Todo para el pueblo pero sin el pueblo, como decía aquel despotismo que al menos era ilustrado, no como el yerno de Sabiniano.

Precisamente alrededor de lo que cuestionaba el bueno de Antonio ha llegado el que quizá ha sido el momento más abracadabrante de la entrevista: cuando Sánchez ha dicho que lo del presunto chantaje de Marruecos tras el espionaje a su móvil es un bulo digno de "una serie de Netflix". A ver Pedro, que lo que Marruecos os había hackeado los móviles lo dijisteis vosotros y que desde entonces vuestra política con el vecino del sur ha cambiado completamente lo dicen hasta vuestros socios. Que es posible que haya una explicación menos comprometedora para la entrega del Sáhara y toda esta humillación veraniega, pero es que hasta ahora nadie nos la ha dado.

Al final, con lo que se van a quedar los ceutíes es con que "saldrán más fuertes", hay que tenerlos de acero diamantado para usar precisamente esa frase 150.000 muertos después, pero nadie dijo que la empatía fuese obligatoria para ser presidente.

Una vez superada la cuestión de Ceuta, Sánchez se ha soltado la melena y ha empezado a repartir mandobles, que es para lo que ha ido a la televisión, no para dar explicaciones, porque ya sabemos que los ceutíes no se merecen respuestas sino sonrisas condescendientes y preguntas capciosas. Y ha habido para todos: el Supremo, la jueza Tardón, el juez Peinado – "ha hecho mucho daño a la Justicia", pues anda que tú a la política– la derecha, la ultraderecha, Juan Jesús Vivas, Feijóo, Ayuso… aquí todo el mundo tiene la culpa de todo menos él y el sultán de Marruecos, que ya es casualidad que los únicos seres de luz estén gobernando al mismo tiempo a uno y otro lado del Estrecho, una coincidencia planetaria como diría Leire… Pajín, no Díez, no sean malpensados

En esta parte también se ha visto más cómodo al presentador, no digamos a la clac gritona del público, que se ha comportado como si hubiesen estado en el plató, yo qué sé, los Beatles, Elvis y el inventor de la fregona, todos a la vez. Supongo que al acabar han salido del estudio tranquilos y se han subido en orden y silencio al autobús que les llevaba de vuelta a Ferraz.

En conjunto, y puesto que la desvergüenza de Sánchez ya es difícil que me sorprenda, la cosa me ha dejado un regusto triste y desagradable, como cuando vas al teatro y ves a esa pareja de actores viejunos interpretar a veinteañeros en una comedia romántica; o como ese partido de viejas glorias en el que arrastran por el césped la barriga cervecera; o quizá el reencuentro de la banda de rockeros que con setenta tacos tratan de hacer lo mismo que hacían a los treinta. Todo era muy poco creíble y más pasado y mohoso que el yogur que olvidé fuera de la nevera a primeros de mayo. El uno no hacía gracia a nadie y el segundo no se convencía ni a sí mismo pero, eso sí, todos estaban encantados de haberse conocido.