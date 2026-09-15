Del sagrado derecho al "santo pucherazo"

Ministros del Gobierno hacen turno para dedicar sus mejores improperios a los que se oponen al engorde del censo electoral exterior que se está haciendo. El ministro López ha descrito a los boicoteadores judiciales como "lobos solitarios", que es como se conoce a los terroristas que actúan por su cuenta, sin organización ni mandato expreso, aunque después ha fastidiado la analogía diciendo que "atienden la llamada de Aznar". ¿Son lobos solitarios o son secuaces de un expresidente? Todo es confuso, menos la furia que ha desatado la suspensión que dictó el Supremo sobre la decisión de ampliar la concesión de la nacionalidad a descendientes de quienes no fueron exiliados.

Ni siquiera ese enfado es comprensible cuando, por lo que ha dicho algún ministro, el engorde del censo es tan limpio y translúcido que va a dejar el voto exterior igual que estaba en 2023, cuando lo ganó el PP. Es como si el Gobierno quisiera convencer de algo tan absurdo como que está concediendo generosamente el derecho al voto para favorecer a Feijóo. Sería un alarde de altruismo electoral nunca visto en la historia de las democracias. ¡Un auténtico sacrificio! Pero como la cura de engorde se lleva haciendo algún tiempo, ya hay resultados. Los previsibles. En las últimas cuatro autonómicas, el CERA favoreció al PSOE. Aunque no debería llamarse CERA, sino Cernra (Censo Electoral de Residentes y No Residentes Ausentes), puesto que incluye a quienes no han residido nunca en España.

Un ítem que repiten los miembros del Gobierno es el de la sacralidad del derecho de voto. El derecho de voto es sagrado, no concederlo o quitarlo es gravísimo, borbotean. Y lo ligan de modo indisoluble a la nacionalidad: si la tienes, tienes el derecho de voto automático y para siempre. Pero no es así. Hay democracias que quitan el derecho de voto a sus nacionales cuando llevan un tiempo residiendo en el extranjero. Y otras establecen que para conservar ese derecho cuando resides fuera tienes que haber vivido en el país un número de años. Puedes tener la nacionalidad y no tener el derecho al voto.

¿Lo sagrado es el derecho al voto o es la democracia? Esa es la cuestión que los ministros ignoran. Que lean al historiador belga David Van Reybrouck que explica cómo la humanidad lleva unos 3.000 años experimentando con la democracia, y solo dos siglos sirviéndose de las elecciones. Expone de modo convincente que las elecciones no se establecieron para realizar la democracia, literalmente el gobierno del pueblo, sino para controlarla. En cualquier caso, el voto es un medio que está al servicio del fin al que sirve, la democracia. El Gobierno sostiene lo contrario.

No sería este el primer Gobierno que, al ver que los ciudadanos van a elegir mal, toma las medidas oportunas para corregirlos. Los errores de los votantes se enmendaban antes saqueando las urnas y metiendo votos falsos. Como lo que en Galicia se llamó el "santo pucherazo", el que se dio para lograr la aprobación del Estatuto de Autonomía en 1936. La gente iba a fallar, así que una ayudita y hala. Siempre en el buen entendido de que es para un fin superior, para evitar que los votantes se equivoquen. El fraude electoral que se hace por el bien del pueblo, no es fraude electoral. Es santo.