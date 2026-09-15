El Gobierno sabía que la ley de Nietos propicia el pucherazo

La izquierda política y mediática ha desatado una campaña de descrédito contra el Tribunal Supremo a raíz de la suspensión del derecho a voto de los recientemente nacionalizados por la Ley de Memoria Democrática. El argumento espurio con el que tratan de torcer el brazo del Alto Tribunal es el de que no se puede negar el derecho al voto de unos españoles, obviando la realidad esencial de que se trata de ciudadanos de otros países a los que se ha permitido obtener la nacionalidad retorciendo la propia ley.

La instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, que eliminaba la necesidad de acreditar el ser descendiente de un exiliado político, está en el centro de esta polémica, puesto que la supresión de ese requisito esencial convertía la norma, ya de por sí laxa, en un auténtico coladero para engrosar las listas de futuros votantes en las elecciones españolas. El riesgo de que la llegada masiva de votos extranjeros desvirtúe el resultado electoral es lo que ha obligado al Tribunal Supremo a paralizar el proceso mientras se pronuncia sobre el fondo del asunto.

Tan es así que el propio Gobierno admitió ya en las pasadas elecciones que el incremento del voto a consecuencia de los nuevos nacionalizados podía modificar el resultado final de las urnas. En un documento del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, fechado en 2023, el Gobierno reconocía que "Hasta en nueve provincias hay escaños que dependen de menos de 2.000 papeletas para cambiar de formación política. El resultado ajustado de las elecciones generales celebradas el pasado domingo 23 de julio podría verse alterado por el recuento del voto CERA (Censo Electoral de Residentes Ausentes) (…)".

El propio Ministerio identificaba las circunscripciones donde los escaños podían cambiar de bando por un escaso margen de votos (Cantabria, Guipúzcoa, Girona, Barcelona, Tarragona, Albacete, Madrid, Sevilla, Málaga, Santa Cruz de Tenerife y La Palma de Gran Canaria), lo que supone una grave adulteración del proceso electoral dado que el Gobierno tiene, además, la posibilidad de asignar los nuevos nacionalizados a las provincias que más interesen al PSOE.

Lo que indigna a Sánchez y sus palmeros, por tanto, no es la supresión del derecho a voto de miles de nuevos españoles, sino el hecho de que la operación para manipular el resultado de los próximos comicios ha sido desactivada, al menos de manera provisional.

La decisión del Tribunal Supremo es coherente con la gravedad de este intento gubernamental de influir de manera fraudulenta en las elecciones generales del año próximo, vitales para la supervivencia del proyecto sanchista. Aciertan, por tanto, los miembros de la Sala de lo Contencioso Administrativo al suspender los efectos de la interpretación tramposa de la Ley de Nietos, hasta que no se dicte sentencia sobre el fondo de la cuestión.

En estas circunstancias es preciso denunciar el acoso mediático izquierdista, con el impresentable ministro Bolaños a la cabeza, y defender la independencia de los magistrados del Supremo, cuya decisión final afectará directamente a la salud de nuestra democracia.