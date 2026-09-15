Marruecos se escuda en Sánchez para evitar la condena de la UE

Ante el debate que se celebrará este jueves en el pleno del Parlamento Europeo titulado Recientes ataques híbridos e instrumentalización de migrantes en Ceuta y necesidad de una respuesta coordinada para proteger las fronteras exteriores de la UE, resultaría del todo lógico que el régimen alauí hubiera tratado de influir en los eurodiputados para evitar que la Eurocámara condene —o cuanto menos responsabilice— a Rabat por la invasión sufrida por la ciudad española a finales del pasado mes de julio.

De hecho, la eurodiputada del PNV, Oihane Agirregoita, ha desvelado que este lunes la Embajada de Marruecos ante la Unión Europea y la OTAN habría enviado de forma selectiva un correo a los eurodiputados en el que niega toda responsabilidad en lo acontecido, presume de su colaboración en materia migratoria con España y la UE y "se compromete a readmitir a todas las personas afectadas, incluidos los ciudadanos marroquíes, los menores no acompañados y los nacionales de terceros países".

Lo que no tiene lógica alguna —salvo en el ámbito de la felonía o de la extorsión— es que el presidente del Gobierno de la nación a la que pertenece la ciudad invadida, que debería ser el principal impulsor de una condena europea a Marruecos por este ataque híbrido, no sólo no la respalde, sino que sea el principal encubridor del régimen marroquí. Y lo es hasta tal punto que el principal argumento utilizado por Marruecos en ese correo enviado a los eurodiputados para rechazar cualquier responsabilidad es precisamente el hecho de que "el Gobierno español ha declarado públicamente que la información de la que dispone no permite responsabilizar a Marruecos de estos acontecimientos". En este sentido, conviene recordar que, por encubrir a Rabat, Sánchez ya desmintió los informes policiales remitidos a la juez Tardón que apuntaban a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad marroquíes como instigadores de la avalancha. Y Sánchez lo hizo con la misma desfachatez con la que, más tarde, quitó también valor probatorio a los documentos del CNI desclasificados que demostraron que nuestros Servicios de Inteligencia —al contrario de lo manifestado por nuestro Gobierno— sí advirtieron la víspera de la invasión de lo que se estaba preparando desde territorio marroquí.

Por otra parte, y si Marruecos se compromete a readmitir tanto a los ciudadanos marroquíes, como a los menores no acompañados y los nacionales de terceros países, tal y como Rabat ha asegurado en esos correos y en ocasiones anteriores, ¿por qué el Gobierno de Sánchez no lo hace y, en su lugar, acusa al PP de "querer alargar la crisis por votos"? Algunos dirán con razón que, para devolver a los invasores a territorio marroquí, el presidente del Gobierno, en lugar de seguir de vacaciones, debería haber impulsado cambios legislativos con toda celeridad o haber declarado el estado de excepción. ¿Por qué no lo hizo ni parece dispuesto a hacerlo? El hecho cierto es que es precisamente la no devolución de los invasores —unida a la negativa de Sánchez a tomar toda represalia contra Marruecos— lo que enquista y alarga el problema.

Sólo desde la perspectiva de que Rabat está chantajeando al presidente del Gobierno español se puede explicar, no ya sólo el encubrimiento de Sánchez y su falta de represalias, sino noticias tales como que su Gobierno esté ultimando la entrega de un buque militar a Marruecos. Y con lo del "chantaje" no nos referimos, ni única ni necesariamente, al presunto espionaje de Rabat con información sensible extraída del teléfono móvil del felón: todo Gobierno que externaliza o entrega el control de sus fronteras a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de un país extranjero que, para colmo, tiene pretensiones anexionistas sobre su territorio colindante, se somete, sólo por esta decisión, al chantaje de ese Gobierno extranjero supuestamente cooperador. Y eso, sin necesidad de Pegasus.