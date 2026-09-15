El Gobierno sigue sin dar una cifra de los invasores en Ceuta mientras eleva el tono de su cacería contra los jueces

El Gobierno continúa con su particular cacería contra los jueces después de que la Justicia haya paralizado el censo vinculado a la Ley de Nietos. El choque entre el Ejecutivo y la judicatura no da tregua y la escalada verbal está lejos de tocar techo. En lugar de rebajar la tensión y respetar las resoluciones judiciales, el Gobierno vuelve a señalar a los magistrados que dictan decisiones que incomodan a Pedro Sánchez.

Después de que la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) haya difundido un comunicado en el que critica los ataques del Gobierno al Poder Judicial, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha decidido echar más gasolina al fuego. Puente se ha despachado a gusto contra los jueces insistiendo en referirse a determinados magistrados como "lobos solitarios".

Puente se ha dado por aludido ante la pregunta de una periodista sobre los reproches del Gobierno a la judicatura y sobre el comunicado de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, y ha optado por reclamar explicaciones sobre las reuniones "en secreto" que miembros de la Judicatura y la Fiscalía, según el ministro, mantuvieron con el PP poniendo especialmente el foco en el encuentro que habría mantenido en 2023 el ponente de la resolución sobre la Ley de Nietos, Antonio Narváez, con el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. Según Puente, en aquella reunión el magistrado expresó su deseo de que Feijóo llegara al Gobierno para derogar leyes de Sánchez.

Además, Puente ha reclamado a la AJFV que se pronuncie sobre si Narváez "es el ponente más adecuado para garantizar la apariencia de imparcialidad exigible en este caso" y también sobre las palabras de los magistrados del Supremo en la Junta Electoral Central (JEC), que, según ha asegurado, indicaron que el auto del Tribunal Supremo era un "despropósito jurídico".

"Ese comunicado me parece una muestra de corporativismo que prescinde de la realidad y que desde luego aboca al Poder Judicial a acabar más aún en su propio desprestigio. En fin, ellos verán", ha pronunciado el ministro Puente en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

El titular de Transportes ha respondido así a un comunicado que, según él mismo ha reconocido, ni siquiera conocía ni había leído. En él, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria recuerda, citando a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, durante su discurso de apertura del año judicial, que "no es admisible que la descalificación pública de los jueces se convierta en un instrumento de presión sobre el ejercicio de la jurisdicción, siendo de extraordinaria gravedad afirmar que jueces y tribunales toman decisiones por razones políticas y no jurídicas". La asociación reitera además su compromiso con la separación de poderes y con la independencia judicial "especialmente cuando las decisiones judiciales afectan a cuestiones de evidente relevancia política".

Sin embargo, lejos de rebajar el tono, el Ejecutivo y sus ministros continúan señalando a los magistrados cuyas decisiones no son de su agrado. Según el ministro Puente, son algunos jueces los que están poniendo en cuestión "la imparcialidad" del Poder Judicial y quienes pretenden "inmiscuirse" en la política. Reclama así al Poder Judicial un pronunciamiento "valiente" y "realista" sobre lo que está ocurriendo en la judicatura, mientras el propio Gobierno alimenta públicamente el enfrentamiento con los jueces.

Desde Moncloa, mientras tanto, defienden que lo único que hacen es "expresar una opinión legítima", amparándose en la democracia, y que nadie puede privarles de tener una opinión.

Sin cifras concretas

El Gobierno intenta marear con una lluvia de cifras la grave situación que todavía se vive en Ceuta. El ministro del mando único, Ángel Víctor Torres, se limita a cifrar en "entre 700 y 1.000" los menores que continúan en la ciudad, basándose en las comidas que se reparten, pero evita dar el número total, incluidos los adultos.

Fuentes gubernamentales elevan esa cifra hasta unos 3.000 inmigrantes, aunque el Ejecutivo no se atreve a hacerla pública tras mes y medio desde la invasión. Por otro lado, Torres ha fijado en 5.482 los inmigrantes de Ceuta que han vuelto a Marruecos y 307 los expulsados.