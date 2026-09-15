El homicidio cerca al Gobierno en Ceuta: la Guardia Civil alertó desde el 8 de julio de muertes por la invasión

La juez María Tardón investiga infinidad de delitos en la invasión de Ceuta. Desde un posible delito que compromete la paz o la independencia del Estado, pasando por delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros relacionados con las más de 140 muertes registradas y posibles lesiones, hasta la presunta existencia de una organización o grupo criminal detrás de lo ocurrido y con origen en Marruecos. La investigación será larga. Pero uno de esos delitos se ha encontrado ya con un informe de la Guardia Civil que alertó exactamente de lo ocurrido, lo hizo con total prontitud y hasta pidió la solución. Se trata de una nota de la Benemérita del 8 de julio —la invasión se produjo de forma predominante el 30 de julio— y no sólo anticipó que se dispararían las muertes por el intento de entrada a nado sino que, además, exigió más medios urgentes para evitar las muertes. Los medios no se pusieron a disposición y ahora hay más de 140 muertos. Y eso apunta al tipo delictivo de homicidio imprudente.

Durante la invasión de Ceuta a cierre de julio, las cifras oficiales y los servicios de emergencia contabilizaron cerca de un centenar de víctimas mortales. Sin embargo, con el paso de los días y el recuento de los cadáveres en el lado marroquí, la cifra se ha elevado por encima de las 140 muertes. Los balances institucionales y de los equipos de rescate situaron al inicio la cifra de fallecidos recuperados en aguas españolas entre los 75 y los 88 cuerpos (según las estimaciones de la Delegación del Gobierno y de la Ciudad Autónoma). La gran mayoría ahogados al intentar bordear a nado el espigón fronterizo. A estos datos se sumaron los fallecidos localizados en el lado marroquí de la frontera, con lo que se elevó el total de fallecidos a más de 140 en el conjunto de los días de la invasión.

Y una nota de la Guardia Civil alertó literalmente de eso. Una nota a la que no se hizo caso, pese a pedir expresamente más medios para evitarlo.

"La doctrina establecida por el Tribunal Supremo comporta relevantes consecuencias operativas para la Guardia Civil en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla", señalaba la nota de despacho. Hacía referencia a la famosa sentencia del Supremo sobre las devoluciones en caliente de los llegados a nado. "A partir de esta sentencia, toda persona interceptada en aguas de soberanía o jurisdicción española, así como aquellas que logren acceder al territorio nacional por vía marítima, no podrá ser objeto de rechazo en frontera, siendo necesaria la tramitación individualizada del correspondiente expediente de devolución, con todas las garantías legales asociadas: identificación, asistencia letrada, intérprete cuando proceda, posibilidad de solicitar protección internacional y formalización de la correspondiente resolución administrativa".

Y a partir de ahí, la nota de despacho de la Guardia Civil anticipaba, uno, un "previsible incremento de la presión migratoria sobre ambas Ciudades Autónomas [Ceuta y Melilla], al consolidarse una diferencia de tratamiento entre quienes intentan acceder a través de las vallas fronterizas y quienes lo hacen por vía marítima". Dos, "un efecto llamada hacia las entradas a nado, modalidad que ya presenta una elevada dificultad para su detección e interceptación temprana". Tres, que "desde la perspectiva de la seguridad fronteriza, la sentencia limita la capacidad de respuesta inmediata ante este tipo de accesos irregulares y puede favorecer una progresiva sustitución de los intentos de entrada por los pasos terrestres por modalidades marítimas, especialmente mediante entradas a nado desde zonas próximas a la frontera". Y, cuatro, exigía, "ante el riesgo de incremento de los accesos irregulares por vía marítima por el posible efecto […] reforzar el Servicio Marítimo Provincial de Ceuta, unidad encargada del dispositivo para prevención del acceso de nadadores a la Ciudad Autónoma, incrementando su personal mediante comisiones de servicio; reforzar los efectivos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) en Melilla, mediante comisiones de servicio, con el fin de mejorar las capacidades de detección y respuesta ante nadadores que pretendan acceder a Melilla; potenciar los sistemas tecnológicos de detección temprana y vigilancia costera en ambas Ciudades Autónomas, complementando la actuación de los medios marítimos y terrestres para anticipar los intentos de entrada irregular, advertir a las autoridades marroquíes y reducir los riesgos para la vida e integridad de las personas implicadas; e impulsar una modificación legislativa de la Disposición Adicional Décima de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, incorporando expresamente la posibilidad de aplicar el régimen de rechazo en frontera a cualquier intento de entrada irregular en Ceuta y Melilla realizado fuera de los pasos fronterizos habilitados, con independencia del medio utilizado (terrestre, marítimo o cualquier otro), garantizando en todo caso el respeto a la normativa internacional de derechos humanos y de protección internacional".

La Guardia Civil incluyó en su nota, expresamente, el "riesgo para la vida de las personas implicadas". Y eso supone que se abre paso el homicidio por imprudencia del artículo 142 del Código Penal. La jueza Tardón destaca expresamente que se habría incitado a miles de personas a arrojarse al mar sin atender a sus condiciones físicas, vulnerabilidad, avanzada edad o infancia. Y ahora la Guardia Civil deja claro que avisó de esa posibilidad y que no se reforzaron los medios para impedirlo. El artículo 142.1 del Código Penal castiga a quien cause la muerte de otra persona por imprudencia grave con una pena de uno a cuatro años de prisión.