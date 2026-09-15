El PP corea a Marlaska "¡dimisión, dimisión!" en el Senado por su papel en Ceuta

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha tenido que escuchar este martes cómo toda la bancada popular en el Senado le recibía entre gritos de "dimisión, dimisión", después de que la portavoz, Alicia García, enumerara los diez motivos por los que, a su juicio, debería dejar su cargo tras la crisis en Ceuta.

"¿Qué más tiene que pasar en España para que usted dimita?", le preguntaba la senadora, después de relatar la precaria situación en la que tuvieron que afrontar la invasión los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil, además de las condiciones en las que se encuentran ahora en la ciudad. García le recordaba, además, las alertas del CNI sobre lo que iba a ocurrir, lo que el ministro ha calificado de "bulos", pese a que lo recogen los informes hechos públicos por el propio Gobierno.

Marlaska acusaba al PP de "xenofobia", a lo que el PP le recordaba los "diez motivos por los que debería dimitir": las alertas, la dimisión del jefe de gabinete del delegado en Ceuta, la desclasificación parcial de los informes, el despliegue realizado para seguir el eclipse frente al de la invasión en Ceuta, etc. "Pida perdón a los ceutíes y no les haga más daño", remataba la portavoz del PP en la Cámara Alta.

Sesión muy bronca

"¡Dimisión, dimisión, dimisión!", coreaban los senadores del PP al concluir su intervención, antes del turno de réplica de Marlaska, que insistía en acusar a la oposición de crear "bulos" y recurrir a la "desinformación". "Seguiré aquí porque no me gusta la forma en la que hacen política con la confrontación", decía el ministro del Interior.

"Para nosotros una alerta es que entren 300 o 400 en un día, y ninguna decía lo que ocurrió", remataba. "¡Dimisión, dimisión!" volvían a corear los senadores del PP durante casi medio minuto mientras aplaudían y aporreaban sus escaños entre llamadas al orden del presidente de la Cámara Alta, Pedro Rollán, que intentaba apaciguar la sesión.