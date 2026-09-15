El PP desmonta la hipocresía de la ministra de Igualdad, desaparecida en Ceuta pese a las decenas de agresiones sexuales

El Partido Popular lleva semanas denunciando la ausencia de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en Ceuta, donde no ha viajado pese a la treintena de agresiones sexuales a inmigrantes, varias de ellas menores, que se han denunciado. Una cifra que podría ser mucho mayor, ya que muchas no lo comunican por miedo. El diputado Jaime de los Santos ha registrado una batería de preguntas, a la que ha tenido acceso Libertad Digital, para desmontar la hipocresía de la izquierda.

Entre las dudas planteadas, la presunta participación de Redondo en el Comité de Situación o la Célula de Coordinación, creados para la crisis, y sobre los que preguntan al Gobierno qué grado de implicación ha tenido la ministra, ya que está prevista su inclusión en todos ellos. En el grupo de Ester Muñoz quieren conocer fechas, cargo y propuestas realizadas desde Igualdad en todos esos organismos para abordar el acoso a mujeres y niñas en Ceuta.

También preguntan por la ausencia de la ministra en las reuniones celebradas por el Gobierno los pasados 7 y 17 de agosto, presididas por Pedro Sánchez desde su lugar de vacaciones en La Mareta. "En ninguna figuraba la ministra de Igualdad", señalan desde el PP, donde recuerdan que el 4 de agosto el propio ministerio alertó de "riesgo extremo" de violencia sexual para las inmigrantes. Por ello, preguntan "qué participación" tuvo Redondo aquellos días en la crisis.

La ministra negó en los primeros días que las menores estuvieran en riesgo, y apenas 24 horas después su compañera en el Consejo de Ministros, Elma Saiz, anunció el traslado de 500 niñas a la península, sin dar explicaciones ni justificar la decisión adoptada, limitándose a presionar a las Comunidades gobernadas por el PP para que las acogieran.

El PP pone especial énfasis en las medidas que, supuestamente, debería haber realizado el Ministerio de Igualdad para abordar el problema. Pregunta, además, por los escalofriantes datos aportados desde la Fiscalía, que a 11 de septiembre cifró en más de 30 los procesos abiertos por agresiones sexuales. Interpelan a la ministra por las medidas de prevención, protocolos, actuaciones y valoración al respecto.

El silencio de las 'feministas'

Entre los temas a tratar, si el despliegue de la Policía Nacional tiene que ver también con la trata de personas y explotación sexual, qué coordinación se ha producido entre los Ministerios de Igualdad e Interior para abordar este asunto, y si constan casos de posible prostitución entre los inmigrantes. En caso de ser así, qué mecanismos se han activado para proteger a las víctimas.

La batería de iniciativas desmonta, por sí sola, al Ejecutivo y sus políticas "feministas", ya que apenas habla de las mujeres inmigrantes que han llegado a Ceuta y las ceutíes que tienen miedo de salir a la calle. Ninguno de los mensajes lanzados por el Gobierno las ha tenido en cuenta, como tampoco se conoce medida alguna puesta en marcha por parte del Gobierno.

Redondo apenas compareció en la Comisión de Igualdad del Congreso el pasado 31 de agosto, donde arremetió contra la oposición y les acusó de promover "discursos que señalan y deshumanizan a las personas". Anunció una Unidad Multidisciplinar de Refuerzo en Ceuta, sobre la que no se ha conocido su desarrollo.