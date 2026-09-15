El Parlamento Europeo votará el próximo jueves "condenar" la invasión de Ceuta, después de debatir este martes sobre lo ocurrido a finales de julio. La resolución planteada por el PP europeo, a la que ha tenido acceso Libertad Digital, insta a Bruselas a señalar a Marruecos como responsable de la invasión, lo que supone todo un desafío para las relaciones institucionales y diplomáticas entre la UE y el Reino alauí.

En concreto, el texto "pide a las autoridades marroquíes que asuman sus responsabilidades como socio clave de la Unión Europea y que cumplan sus compromisos en materia de gestión de fronteras, retorno y cooperación migratoria". De esta forma, el Gobierno de Pedro Sánchez quedaría desacreditado por su empeño en exculpar a Rabat del ataque.

La propuesta del grupo europeo en el que se integra el PP de Esteban González Pons y Dolors Montserrat recoge también una referencia a la españolidad de Ceuta y Melilla: "Toda declaración que cuestione la soberanía española es inaceptable e incompatible con las obligaciones de un país socio", dice textualmente.

La propuesta puede ser negociada hasta el último momento con el resto de grupos para lograr el apoyo posible, especialmente de Patriots, en el que se integra Vox. Podría también salir adelante con el respaldo de Renew. Será determinante conocer la postura del PSOE español.

No es descartable, incluso, que los socialistas españoles puedan desmarcarse de sus colegas europeos, ya que los socialdemócratas daneses o suecos se han mostrado muy críticos con todo lo relacionado con la inmigración, a diferencia del Gobierno de Pedro Sánchez, que promovió recientemente una regularización masiva. Ceuta, por tanto, es un asunto capital para todos los países, independientemente de su ideología.

"Guerra híbrida y retorno inmediato"

La propuesta de resolución del PPE "condena con la mayor firmeza las entradas ilegales masivas en Ceuta desde Marruecos, por vía terrestre y marítima, así como la instrumentalización de la migración irregular como herramienta de guerra híbrida contra la integridad territorial de un Estado miembro" y "considera prioritario reforzar la protección de las fronteras exteriores terrestres y marítimas de la Unión en Ceuta".

La iniciativa apuesta, además, por el retorno de todos los inmigrantes de Ceuta, más de 10.000 todavía. "Es urgente garantizar el retorno rápido y efectivo de todas las personas que no tienen derecho a permanecer en la Unión, incluidos los menores no acompañados, dentro del pleno respeto del Derecho de la Unión y del Derecho internacional", señala.

Pide también al Gobierno de España que "despliegue urgentemente todas las medidas necesarias para restablecer la normalidad en Ceuta, incluidos un apoyo adecuado en materia de seguridad y un apoyo económico a las empresas, los trabajadores y los residentes afectados".