Pese a las mentiras de Tezanos, lo cierto es que el PSOE atraviesa su momento más crítico desde el punto de vista demoscópico. Ya antes de la crisis por la invasión de Ceuta los socialistas estaban en mínimos según la media de los sondeos publicados en julio. El escándalo protagonizado por Zapatero –además de todos los otros numerosos casos de corrupción– había dejado ya muy tocados a los de Sánchez.

Y eso a pesar de que en un primer momento no parecía que Ceuta iba a tener ese impacto: los dos primeros sondeos publicados y realizados después de la invasión no resultaban especialmente preocupantes para los socialistas.

Sin embargo, a partir de ahí las cosas pintan bastante peor para Sánchez y los suyos, ya sea por la falta de solución a lo que está pasando en Ceuta, por las vacaciones del presidente o porque cada vez más españoles toman conciencia de la importancia de lo ocurrido, lo cierto es que el PSOE está profundizando en sus mínimos y en el que es sin duda el peor momento en toda la legislatura.

Así, en siete de las últimas nueve encuestas publicadas por las empresas demoscópicas –eliminamos del listado a una de ellas porque los datos son muy poco consistentes y, por supuesto, al CIS porque simplemente es mentira– los socialistas logran el peor registro desde las elecciones de 2023 y, además, en las otras dos tampoco están para tirar cohetes: en una de ellas se quedan en su segundo peor registro y en la otra también alcanzan el podio, en este caso en la tercera plaza.

Los datos, uno a uno

Las malas noticias empezaron el pasado 30 de agosto, con la publicación del sondeo de Sigma Dos en el que los socialistas se colocaban en el 25,4%, siete décimas menos que en julio, mes en el que ya estaba en su mínimo.

Un día después era Data 10 la empresa que publicaba su encuesta en la que el PSOE estaba exactamente en el mismo porcentaje, un 25,4%, después de caer también siete décimas sobre el anterior estudio de la firma que, eso sí, era de febrero.

Ese mismo día una empresa con menor trayectoria, Cluster17, publicaba una encuesta en la que el PSOE también estaba en mínimos: un 28,1%, tres décimas menos que en la anterior y única publicada hasta la fecha.

Ya en septiembre GAD3 situaba a los socialistas en el 26,1% de intención de voto, siete décimas menos que mayo, fecha del anterior sondeo que ya había sido el mínimo de lo que llevamos de legislatura.

Sin embargo, la encuesta de 40dB –la empresa demoscópica de cabecera de El País– situaba al Pedro Sánchez y los suyos en el 27,6% de intención de voto, cuatro décimas menos que a finales de junio, pero no en el mínimo de la legislatura, que fue un 27% raspado que marcó en junio de 2025. Sí se trataba, no obstante, del tercer peor resultado en toda la serie desde 2023.

El mismo día llegaron otros dos sondeos: el de NC Report también situaba al PSOE en el mínimo de la legislatura y ha sido el primero en el que cae por debajo del 25%, aunque sea sólo por una décima.

Este mismo lunes Target Point es la otra firma que no deja a los socialistas en su peor dato, pero el 25,6% que pronosticaba sí es de los peores registros de todas las encuestas y, además, es el segundo más bajo de toda la serie de la empresa, sólo por encima del 25,4% que tenía su estudio de mayo de este mismo año.

También publicaba este lunes su sondeo Hamalgama Métrica y el dato era igual de malo: el PSOE se quedaría en el 25,1%, ocho décimas menos que en julio y tres por debajo del peor registro hasta la fecha, que se había dado un año antes, en julio de 2025.

Y, finalmente, la encuesta de InvyMark que ha aparecido este mismo lunes dibuja un panorama similar: el partido de Sánchez estaba algo más arriba, en el 26,8%, pero era el peor dato de toda la legislatura y lo hacía bajando cinco décimas respecto al que ya era al peor hasta este momento, que se había producido en junio.

Por último, hay que señalar que quizá lo más preocupante para el PSOE no sea la mala situación actual, sino llegar en mínimos a unos meses que prometen ser muy complicados para Sánchez y los suyos: sin poder aprobar los Presupuestos y con toda una catarata de procesos judiciales en marcha, en los que habrá más que probables nuevas imputaciones y, ya en 2027, alguna nada descartable condena. En definitiva, las malas noticias serán muchas y de las buenas no parece que haya ninguna en el horizonte.